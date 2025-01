Basler Henry Bernet steht im Juniorenfinal +++ Djokovic und Zverev im Gleichschritt

Welches ist der beste Ski-Kanton? Beweise in unserem Schätzquiz dein Experten-Wissen

Um welchen Spieler handelt es sich? So hast du ein Tennisspiel bisher noch nicht gesehen

Als erster Schweizer steht der 17-jährige Henry Bernet im Juniorenfinal des Australian Open. Der Basler, der am Samstag, dem Tag des Endspiels Geburtstag feiert, setzte sich 7:6 (8:6), 6:2 gegen den Finnen Oskari Paldanius (ATP 1594) durch. Nach einem ersten Satz ohne Breaks nahm Bernet seinem Gegner im zweiten Durchgang gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und zog in der Folge auf 4:0 weg. Diesen Vorsprung verwaltete er dann und spielte sich souverän zum Sieg.

Bernet zieht in Final ein

Bernet zieht in Final ein

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

22 grossartige Archivbilder von der Abfahrt in Kitzbühel

Kein Skirennen hat einen so hohen Stellenwert wie die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Bevor Marco Odermatt vielleicht die letzte Lücke in seiner jetzt schon einzigartigen Karriere schliesst, blicken wir zurück.

Österreichs Partyband besteht 1975 aus Sieger Franz Klammer (Akkordeon) und dem Drittplatzierten Werner Grissmann (Gitarre).