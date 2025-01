Aufgepasst!​

Bei zwei Weltcupsiegern war nicht ganz eindeutig, aus welchem Kanton sie kommen. Werner Mattle ist in Oberriet SG geboren, wuchs aber in Arosa GR auf und fuhr auch für den dortigen Ski-Club. Für uns ist er deshalb Bündner.



Ähnlich ist es bei Loic Meillard: Zwar ist er in Neuchâtel NE geboren, doch seine Ski-Karriere begann erst nach dem Umzug nach Hérémence VS. Er selbst sieht sich als Walliser, wie er einst in einem Interview betonte. Deshalb ist er das auch für uns.