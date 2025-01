Dario Costa bewältigt die Streif als erster Pilot mit dem Flugzeug. Video: red bull

Mit über 350 km/h rast dieser Pilot die legendäre Streif in Kitzbühel entlang

Das hat es noch nie gegeben: Ein Pilot fliegt mit seinem Flugzeug eine Skirennstrecke ab. Ebendies hat Stunt- und Kunstflugpilot Dario Costa nun in Kitzbühel auf der legendären Streif aber getan. Der 44-jährige Italiener flog die 3312 Meter lange Piste vom Start bis ins Ziel entlang und sorgte dabei für spektakuläre Bilder. Teilweise war er nur wenige Meter vom Boden entfernt, beim Durchqueren des Torbogens an der Hausbergkante und der Ankunft im Ziel wohl sogar nur einige Zentimeter.

Dario Costa gelang eine Weltpremiere. Bild: Mirja Geh / Red Bull

Während seines Flugs über Kitzbühel erreichte der ehemalige Red-Bull-Air-Race-Pilot mit seiner Zivko Edge 540 ein Topspeed von über 350 Kilometer pro Stunde – da können selbst die Topstars wie Marco Odermatt auf ihren Ski einpacken. «Rekorde können gebrochen werden, aber Weltpremieren bleiben für immer in Erinnerung», sagte der Italiener Costa zu seinem Kunststück im Vorfeld der Hahnenkamm-Rennen, die am Freitag mit dem Super-G beginnen. Am Samstag steht mit der Abfahrt dann das Highlight an, bevor am Sonntag auch noch die Slalom-Spezialisten im Einsatz stehen.

Besonders schwierig habe die Herausforderung die fehlenden Erfahrungswerte gemacht – schliesslich ist ja noch nie zuvor jemand mit dem Flugzeug eine Skipiste abgeflogen. Was Costa mit Odermatt und Co. gemeinsam hatte, war, dass er die Strecke zuvor auswendig lernen musste, um die Schlüsselstellen und schwierigen Passagen bewältigen zu können, ohne von der Strecke abzukommen oder Hindernisse zu berühren. Im Ziel angekommen, sagte Dario Costa, der ausserdem der erste Pilot überhaupt ist, der durch einen Tunnel flog: «In Summe war es für mich als Pilot eine enorme Challenge.» (nih)