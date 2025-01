Ihr Comeback steht kurz bevor: Mikaela Shiffrin kehrt noch diesen Monat in den Weltcup zurück. Bild: www.imago-images.de

Noch vor der Ski-WM – Mikaela Shiffrin kündigt Weltcup-Rückkehr an

Mikaela Shiffrin wird rund zwei Monate nach ihrer Verletzung in den Ski-Weltcup zurückkehren. Dies verkündete die 29-jährige US-Amerikanerin am Donnerstagnachmittag auf Instagram. Im Slalom von Courchevel in einer Woche wolle sie wieder dabei sein.

Damit ist sie auch für die Ski-Weltmeisterschaft, die am 4. Februar beginnt, rechtzeitig fit. Bis zum Rennen in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom hat die siebenfache Weltmeisterin aber noch länger Zeit. Der WM-Slalom findet erst am 15. Februar statt. Zwei Tage zuvor steht der Riesenslalom auf dem Programm, auch dort kann Shiffrin um die Medaillen fahren.

Shiffrin hatte sich am 30. November im Riesenslalom von Killington eine sieben Zentimeter tiefe Schnittwunde am Bauch zugezogen und seither pausiert. Nun scheinen die Verletzungen an ihrer Bauchmuskulatur ausreichend verheilt und Shiffrin wieder bereit für Weltcuprennen.

Anders als Shiffrin wird Petra Vlhova, die zweite grosse Figur der letzten Jahre im Stangenwald, die Weltmeisterschaft aufgrund ihrer Verletzung hingegen verpassen. (nih)