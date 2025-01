«Wer zuletzt lacht, lacht am besten»: Kylian Mbappé beweist seinen Kritikern, dass sie falsch lagen. Bild: keystone

Kylian Mbappé nimmt bei Real Madrid Fahrt auf und lässt die Kritiker verstummen

Nach seinem schwierigen Start im Trikot von Real Madrid ist der Knoten bei Kylian Mbappé endlich geplatzt. Acht Tore erzielte der 26-jährige Franzose in den letzten zehn Spielen – und plötzlich herrscht auch in der Star-Offensive der Königlichen Harmonie.

Braucht ein Klub, der gerade die Champions League sowie die spanische Meisterschaft gewonnen hat und in der Offensive auf Spieler wie Vinicius Junior, Jude Bellingham oder auch Rodrygo zählen kann, wirklich noch einen Kylian Mbappé? Die Skepsis war nach Real Madrids Verpflichtung des französischen Stürmers trotz dessen riesigen Qualitäten gross.

Nach dem schwierigen Start sahen sich diese Kritiker bestätigt. In seinen ersten 20 Spielen erzielte Mbappé zwar zehn Tore, doch fiel er auch mit vielen vergebenen Chancen auf. Anfang Dezember wurde er bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao mit seinem vergebenen Penalty zur tragischen Figur. Schon in der Woche zuvor hatte er beim 0:2 in Liverpool aus elf Metern den Ausgleich verpasst. Der 26-Jährige war bei Real Madrid «Fremdkörper, Chancentod und Penalty-Depp», wie watson damals schrieb.

Alle im Team wussten, dass der Knoten bald platzen werde

Keine Zweifel gab es an Mbappé aber bei ihm selbst, seinen Mitspielern und Trainer Carlo Ancelotti. Gerade jetzt sei «die beste Zeit, um die Situation umzuwenden und zu zeigen, wer ich bin», zeigte sich Mbappé kämpferisch. Goalie Thibaut Courtois war sich sicher: «Irgendwann kommt bei ihm alles auf einmal raus.» Das Vertrauen von «Don Carlo» war Mbappé ebenfalls sicher: «Die schlechte Phase geht vorbei, das passiert allen grossen Stürmern.»

Kylian Mbappé hatte bei Real Madrid einen schwierigen Start. Bild: www.imago-images.de

Sie alle sollten Recht behalten. Seit diesem traurigen Abend im Baskenland ging es für Mbappé und Real Madrid plötzlich bergauf. In der spanischen Liga machten die Königlichen acht Punkte auf Barcelona gut und eroberten die Tabellenspitze. International reagierten sie mit zwei Siegen und verbesserten sich in der Champions League von Platz 24 auf 16. Der Platz in der K.o.-Phase ist nach dem 5:1-Sieg gegen Salzburg vom Mittwochabend sicher, die direkte Achtelfinal-Qualifikation ist ebenfalls noch möglich.

Mbappé traf acht Mal in den letzten zehn Spielen. Zusammen mit zwei Assists ergibt das eine Torbeteiligung alle 74 Minuten.

«Er ist der beste Mittelstürmer der Welt.» Trainer Carlo Ancelotti

Doch es ist nicht nur seine reine Torquote, die positiv stimmt. Mbappé hat sich auch im Spiel von Real Madrid eingelebt, er harmoniert viel besser mit Bellingham, Vinicius und Co. Obwohl er sich in der Rolle nicht immer wohl fühlte, tut Mbappé genau das, was ein Mittelstürmer tun muss. Am Wochenende erzielte er beim 4:1-Sieg gegen Las Palmas zwei Tore: eines per Penalty und eines per schöner Direktabnahme ins Lattenkreuz.

Danach erklärte Trainer Ancelotti Mbappé zum «besten Mittelstürmer der Welt» und sagte: «Es gab Zweifel daran, ob er diese Position ausfüllen kann. Aber er ist ein grossartiger Stürmer und im Zentrum besser als auf dem Flügel.» Dort könne er seine Schnelligkeit und Laufqualitäten besser ausnutzen. Mittelfeldspieler Dani Ceballos ergänzte: «Ich habe lange keinen Spieler gesehen, der einen solchen Unterschied gemacht hat.»

Plötzlich harmonieren auch Mbappé und Bellingham

Auch gegen Salzburg traf Mbappé – wobei er von einem Aussetzer von Goalie Janis Blaswich profitierte. Natürlich sind Salzburg und Las Palmas für Real Madrid keine Gradmesser. Gegen den FC Barcelona wurde bei der 2:5-Klatsche im Supercup-Final klar, dass bei den Königlichen noch längst nicht alles in der Reihe ist. Die Defensivprobleme sind nach wie vor nicht behoben, was auch mit Verletzungen zu tun hat. Gegen Barça war die Viererkette, in der Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni aushelfen musste, chancenlos.

Ansonsten feierte Real Madrid in den letzten elf Spielen jedoch neun Siege und verlor nur gegen den Rivalen. Prägend waren dabei neben Mbappé auch Rodrygo mit sieben Toren und vor allem Jude Bellingham. Der Engländer war im letzten Jahr noch Liga-Topskorer der Blancos, weil er im Spiel ohne Mittelstürmer sehr offensiv agieren konnte. Nun musste er diese Räume an Mbappé abtreten.

Zu Beginn standen sich die beiden Königstransfers häufig im Weg. Bellingham erzielte in den ersten zwölf Spielen kein einziges Tor. Mittlerweile hat aber auch er seine neue Rolle gefunden – neun Tore und ebenso viele Assists sprechen eine deutliche Sprache.

Blüht in seiner neuen Rolle hinter Kylian Mbappé auf: Jude Bellingham (r.). Bild: www.imago-images.de

Davon, dass Bellingham die Fäden zieht, profitieren auch Mbappé und Co. Gegen Salzburg bereitete der 21-jährige Engländer zwei Treffer vor, besonders sein zweiter Assist mit der Hacke auf Rodrygo war ein Schmankerl. Auch beim zweiten Tor von Vinicius wurde noch einmal klar, wie gut die Offensive der Madrilenen derzeit harmoniert.

«Ich habe den Tiefpunkt erreicht.» Kylian Mbappé

Seinen persönlichen Lauf führt Mbappé unter anderem auf den schwierigen Start im Trikot von Real Madrid zurück. «Das Spiel in Bilbao hat mir gutgetan», erklärte er vor einigen Wochen und fügte an: «Ich habe den Tiefpunkt erreicht. Es war der beste Moment, zu realisieren, dass ich das Maximum geben und mit Charakter spielen muss.»

Fans sollen sich entschuldigen, findet die «Marca»

Und das tat er seither. Mbappé erinnert endlich wieder an den Kylian Mbappé, den Real Madrid unbedingt verpflichten wollte und der zeitweise der beste Fussballer der Welt war. Nach der grossen Skepsis sei es nun an der Zeit, dass sich die Fans von Real Madrid bei Mbappé für ihr Misstrauen in den ersten Monaten der Saison entschuldigen, findet die «Marca». Auch die Kritiker müssen wohl eingestehen, dass sie mit ihrer Einschätzung, dass Mbappé nicht ins Spiel von Real Madrid passen würde, falsch lagen.

Mbappé äusserte aber Verständnis dafür, dass Experten und Fans schlecht über ihn gesprochen hatten: «Wenn von einem Spieler so viel erwartet wird wie bei mir, ist das normal.» Er brauche diesen Druck auch. Ausserdem ist für ihn klar: «Ein Monat auf hohem Niveau zu spielen, ist nicht genug.»