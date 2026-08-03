Latte Lath war vor einem Jahr vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough für 21,25 Millionen Euro in die USA gewechselt, was damals ein Rekordtransfer für die MLS bedeutete. Nach einer enttäuschenden Saison kehrt der 27-jährige Ivorer nun nach Europa zurück. In der Saison 2022/23 spielte der Stürmer leihweise für den FC St. Gallen und beeindruckte mit 16 Toren in 34 Pflichtspielen. Geubbels absolvierte vergangene Saison 24 Spiele für Paris FC in der Ligue 1 und erzielte dabei fünf Tore. Bei Lecce unterschrieb er nun einen bis 2030 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. (riz/sda)
Willem Geubbels 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 30 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage
Emmanuel Latte Lath 🇨🇮
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage