Malerisch gelegen, aber wirklich klein: das Stade Municipal von Aufsteiger Yverdon-Sport. Bild: keystone

Yverdon stört dich? Sag uns, wer für dich in die Super League gehört

Nächste Saison wird die Super League von 10 auf 12 Teams aufgestockt und der erste Neuling steht fest: Yverdon Sport. Ein Aufsteiger, den im vorigen Sommer wohl nur wenige auf der Rechnung hatten.

In der Saison 2005/06 spielte Yverdon zum letzten Mal in der Super League. Nun ist den Waadtländern eine Runde vor Schluss der Aufstieg aus der Challenge League nicht mehr zu nehmen.

Das Stade Municipal, unweit des Stadtzentrums am Ufer des Neuenburgersees gelegen, mag für einige ein kleines Bijou sein. Andere beklagen sich mehr oder weniger laut darüber, dass mit so einem Stadion, das in dieser Saison im Schnitt von rund 1500 Fans besucht wurde, etwas gar viel Provinz in die Super League einzieht. Yverdon ist wohl nicht ein Aufsteiger, den sich besonders viele Fans als Super-League-Team wünschen.

Aber wie soll sie denn aussehen, die perfekte Zwölfer-Liga im Schweizer Fussball? Wen hättest du gerne dabei?

Die Abstimmung geht so: Dir werden in zufälliger Reihenfolge die 20 Klubs angezeigt, die aktuell in der Super League und in der Challenge League spielen. Du wählst mittels Schieber aus, wie gerne du das jeweilige Team in der höchsten Liga hättest.

Ein Gedanke am Rande «GC in der Nati B! Dass ich das noch erleben darf», schrieb mir vor wenigen Jahren ein Fussballfan, der die Grasshoppers offenbar nicht besonders mag. Doch: Ist es wirklich erstrebenswert, den grossen Rivalen dauerhaft zu verlieren? Überlege dir also gut, wem du wirklich eine 1 geben willst.

Am Ende bilden die zwölf Klubs mit dem höchsten Durchschnittswert die perfekte Super League aus Sicht der watson-User.

Selbstverständlich darfst du auch gerne in der Kommentarspalte unten über die «richtige» Zusammensetzung der Super League diskutieren.