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5 schräge Ideen, damit bei der Nati kein Lagerkoller aufkommt

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5 schräge Ideen, damit bei der Nati kein Lagerkoller aufkommt

Acht Tage lang ist die Pause der Schweizer Nationalmannschaft zwischen dem letzten Gruppenspiel und der ersten Partie der K.o.-Phase. Eine lange Zeit, die es ohne grösseren Konflikt zu überstehen gilt. Das kann dabei helfen.
27.06.2026, 15:1127.06.2026, 15:26
Sportredaktion
Sportredaktion

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Aber wenn es so lange dauert und man schon seit Wochen aufeinander hockt, droht die Gefahr eines Lagerkollers. Immer nur trainieren geht nicht, auf der Playstation ist das höchste Level erreicht und sich ins Nachtleben zu stürzen ist für Fussballprofis auch keine Option.

Helfen wir Trainer Murat Yakin, damit im Team eine gute Atmosphäre herrscht! Wir haben einige nicht alltägliche Vorschläge, um die Spieler bei Laune zu halten – und sicher habt ihr noch weitere Ideen.

Gummitwist

Granit Xhaka wundert sich über ein Seil in seinem Koffer. Dann merkt der Captain: Es ist ein Gummitwist seiner drei Töchter. Xhaka fordert die Kollegen zum Wett-Gumpen auf. SRF-Reporter Sascha Ruefer fungiert als VAR und gerät prompt in Teufels Küche, als Noah Okafor vehement eine vermeintlich falsche Schrittfolge von Breel Embolo reklamiert. Schliesslich spricht Trainer Murat Yakin ein Machtwort: Embolo scheidet aus, weil er aus dem Offside gestartet ist.

Erst hat sich Granit Xhaka gewundert, wie ein Seil in seinen Koffer gekommen ist. Dann merkt der Captain: Es ist ein Gummitwist seiner drei Töchter. Xhaka fordert die Kollegen zum Wett-Gumpen auf. SRF ...
Bild: ki-generiert

Schattenspiele

Die Idee kommt Shootingstar Johan Manzambi spontan: Fussballer können auch mit den Händen kreativ sein. Als er seinen Torjubel übt, schaut er an die Wand und stellt fest: Das sieht ja aus wie Gianni Infantino! Um das Publikum im Stadion für sich zu gewinnen, übt er anschliessend fleissig den Weisskopfseeadler.

Schattenspiel Gianni Infantino
Bild: ki-generiert

Bärenruhe

Die Nati hat Zeit, um den Spielort Vancouver kennenzulernen. Eine wunderbare Stadt – und eine, an deren Rand man Bären begegnen kann. Die Spieler machen eine Mutprobe: Wer bleibt am längsten stehen, wenn ein Bär auf ihn zurennt? Klarer Sieger ist Ricardo Rodriguez. Nach zwölf Minuten wird es dem Bären zu blöd. Er klettert zurück auf einen Baum.

Ein Schwarzbär klettert auf einem Baum in Blue River BC Kanada
Bild: ralf meile

Tabellenrechnen

Wenn jetzt Angola gegen Kirgistan 2:0 gewinnt und gleichzeitig Bahrain gegen Liechtenstein höchstens ein Unentschieden schafft: Was heisst das dann für die Tordifferenz von Guatemala? Und welcher Gruppendritte kommt weiter, wenn Schottland – Chile 1:1 endet, während parallel San Marino gegen Brasilien gewinnt? Für die Knobelei dispensiert sind Manuel Akanji (massiv überqualifiziert) und eine Handvoll andere Spieler (ohne weitere Begründung).

Video: YouTube/SRF Sport

Hotel-Olympiade

Gregor Kobel brilliert beim Zimmerschlüssel-Zielwurf und an der Seite von Nico Elvedi entscheidet er auch die Disziplin Synchron-Vorhangschliessen für sich. Dan Ndoye sorgt mit seinem Triumph im Handtuchfalten für die Sensation des Tages. Beim Bettbeziehen ist hingegen Ruben Vargas eine Klasse für sich und nicht zu schlagen. Remo Freulers Protest gegen ein angeblich verschobenes Duvet wird nach langem Videostudium abgeschmettert.

Gregor Kobel brilliert beim Zimmerschlüssel-Zielwurf und an der Seite von Nico Elvedi entscheidet er auch die Disziplin Synchron-Vorhangschliessen für sich. Dan Ndoye sorgt mit seinem Triumph im Handt ...
Bild: ki-generiert

Und jetzt du!

Wie können sich die Natispieler die Zeit vertreiben, bis es wieder ernst gilt? Teile deine schräge Idee in der Kommentarspalte.

Diese zwei Aussagen zeigen perfekt, was Johan Manzambi so erfolgreich macht
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