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Tour de France Femmes: Wiebes setzt sich erneut im Sprint durch

Netherlands&#039; Lorena Wiebes of team SD Worx Protime celebrates as she crosses the finish line to win the second stage a 149 km from Aigle to Geneva at the 5th edition of the Women&#039;s Tour de F ...
Lorena Wiebes gewinnt auch die zweite Etappe der Tour de France.Bild: keystone

Wiebes gewinnt auch die zweite Etappe im Sprint – Rüegg fährt auf den achten Platz

Die Niederländerin Lorena Wiebes gewinnt auch die 2. Etappe der Tour de France der Frauen über 148 km von Aigle nach Genf. Wie am Samstag ist sie im Massensprint nicht zu schlagen. Noemi Rüegg fährt in den 8. Rang.
02.08.2026, 18:2102.08.2026, 18:40

Das Team von Lorena Wiebes leistete Massarbeit. Es führte das Feld gerade noch rechtzeitig an die Ausreisserin Riejanne Markus heran, und auf der Zielgeraden war die 27-jährige Niederländerin einmal mehr eine Klasse für sich. Sie triumphierte mit mehr als zwei Radlängen vor der Italienerin Elisa Balsamo und der Altmeisterin Marianne Vos. Wiebes feierte ihren 132. Profisieg, den siebten an der Tour de France, aber den ersten im Maillot jaune.

Knapp 40 km vor dem Ziel in Genf hatte sich die ehemalige niederländische Zeitfahr-Meisterin Markus vom Feld gelöst und sich bis 600 m vor Schluss der Einholung entzogen. So hatte Wiebes in der Endphase keine Anfahrerin mehr, doch davon liess sich die Übersprinterin nicht stoppen. Im Gesamtklassement bleibt sie natürlich an der Spitze.

MARKUS Riejanne: Tour de Suisse - Women 2026 - 4. Stage MARKUS Riejanne NED LIDL - TREK Querformat - quer - horizontal - Landscape - Event/Veranstaltung: Tour de Suisse - 4. Stage - Elite Women - Cate ...
Riejanne Markus wurde erst kurz vor Schluss eingeholt.Bild: www.imago-images.de

Nach ihren beiden Top-10-Klassierungen am Samstag konnten die beiden Schweizerinnen Noemi Rüegg und Marlen Reusser diesmal nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen. Rüegg sprintete auf den starken 8. Platz und verbesserte sich in der Gesamtwertung um eine Position. Als Vierte weist sie 20 Sekunden Rückstand auf Wiebes auf. Reusser bleibt mit der gleichen Zeit Zehnte.

Am Montag verlässt die Tour nach zwei Tagen die Schweiz. Über 156,5 hügelige Kilometer geht es von Genf nach Poligny im französischen Jura. (riz/sda)

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