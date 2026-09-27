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Coup in Montreal: Aussenseiter McNulty wird Rad-Weltmeister

epa13052057 Brandon McNulty from USA of UAE Team Emirates-XRG in action during the fourth stage of the Tour de Suisse cycling race, an individual time trial over 23,8km with start and finish in Aarbur ...
Coup in Montreal: Aussenseiter McNulty wird Rad-WeltmeisterBild: keystone

Sensation in Montreal: McNulty düpiert die Favoriten und wird Weltmeister

Mit Brandon McNulty krönt sich an der Rad-WM in Montreal nicht einer der ersten Anwärter auf die Goldmedaille zum Weltmeister im Strassenrennen, sondern einer der zahlreichen Aussenseiter.
27.09.2026, 21:4827.09.2026, 22:00

In Abwesenheit von Tadej Pogacar, dem Weltmeister der letzten beiden Jahre, standen die Chancen auf einen Aussenseitersieg so gut wie lange nicht. Brandon McNulty nutzte die Chance und sorgte für einen regelrechten Coup. Der 28-jährige Amerikaner setzte 32 km vor dem Ziel aus der Spitzengruppe zur entscheidenden Attacke an, liess sämtliche Favoriten hinter sich und krönte sein Solo mit dem WM-Titel im Strassenrennen.

Nach einem von zahlreichen Wendungen geprägten Rennen rettete der UAE-Profi auf dem anspruchsvollen Stadtkurs 13 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Hinter ihm sicherten sich der 36-jährige Australier Michael Matthews und der niederländische Mitfavorit Mathieu van der Poel nach 273 km die weiteren Medaillen.

McNulty ist erst der dritte Amerikaner im Regenbogentrikot nach Greg LeMond 1983 und Lance Armstrong 1993. Im Vorjahr gewann Pogacars Teamkollege bei UAE Emirates gleichenorts den zur World Tour zählenden Grand Prix von Montreal. Bei seinem Gold-Coup profitierte McNulty auch von der Uneinigkeit seiner Verfolger.

Zu diesen gehörten mit Mauro Schmid und Stefan Küng zu Beginn der Schlussrunde auf dem 13,4 km langen Circuit auch zwei Schweizer. Schmid konnte nach einem Angriff 5,5 km vor dem Ziel kurzzeitig vom Gewinn der Silbermedaille träumen. Letztlich belegte der Zürcher mit 22 Sekunden Rückstand auf den Sieger den 11. Rang und klassierte sich damit noch vor Topfavorit Remco Evenepoel. Küng wurde mit 2:19 Minuten Rückstand 14. (car/sda)

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