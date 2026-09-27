Dimitrios Kourbelis schiesst die Griechen zum Sieg auswärts gegen Deutschland. Bild: keystone

Griechenland schockt Deutschland – Portugal siegt ohne Ronaldo

Jürgen Klopp misslingt das Heim-Debüt als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Gegen Griechenland müssen sich die Gastgeber überraschend 0:1 geschlagen geben. Es ist die erste Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland überhaupt.

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Nach dem 1:1 gegen die Niederlande am Donnerstag blieb für Neo-Bundestrainer Klopp der erhoffte Sieg im zweiten Spiel also aus, obwohl Deutschland in Augsburg durchaus zu Chancen gekommen ist. Allen voran verpasste Karim Adeyemi zweimal das Tor nur knapp.

Auch die weiteren Spieler aus dem Kader von Klopp taten sich gegenüber den defensiv stabil stehenden Griechen schwer. Das entscheidende Tor für die Gäste fiel durch Dimitrios Kourbelis in der 74. Minute.

Die Niederlande kam im zweiten Spiel unter Neo-Bondscoach Xavi derweil zu einem 2:1-Sieg in Serbien. Den Sieg verdankten die Oranje dem 23-jährigen Doppeltorschützen Mexx Meerdink. Der Stürmer traf in der 30. Minute per Penalty und rund 20 Minuten vor Schluss zum Siegtor. Dazwischen hatte Luka Jovic unmittelbar nach der Pause und seiner Einwechslung zum 1:1 getroffen.

Portugal siegt mit Ronaldo auf der Bank

In Oslo mussten sich die Norweger Portugal mit 1:2 geschlagen geben. Cristiano Ronaldo kam anders als noch in der Partie gegen Wales nicht zum Einsatz. Für die Gäste trafen Joao Felix und Goncalo Ramos, während Erling Haaland in der 51. Minute die Partie zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Gonçalo Ramos trifft gleich doppelt gegen Norwegen – ein Tor wird jedoch aberkannt. Bild: keystone

Zu einem Sieg kam Dänemark beim 2:0 gegen Wales. Nach der 2:3-Niederlage gegen Norwegen auswärts vor drei Tagen verbuchten die Dänen damit ihre ersten drei Punkte. Wales ist nach der zweiten Niederlage die einzige Mannschaft der Gruppe 4, die noch ohne Punkte dasteht.

Zweiter Sieg für Österreich

In der Liga B kam Österreich gegen Kosovo zu einem 3:1-Heimsieg. Für die Tore der Gastgeber sorgten David Affengruber (23.) und Junior Adamu (45.) in der ersten und Carney Chukwuemeka in der zweiten Halbzeit.

Franco Foda, der ehemalige Coach Österreichs, der mittlerweile die kosovarische Nationalmannschaft trainiert, konnte mit seinem Team nach dem Sieg gegen Irland im ersten Gruppenspiel nicht die nächsten Punkte sammeln. Edon Zhegrova traf in der 83. Minute lediglich zum 1:3. (car/sda)