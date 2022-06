Bester Schweizer wurde Marc Hirschi . Der Berner, am Freitag Sieger des GP Gippingen, belegte Rang 4. Überraschend gut hielt Stefan Küng am Berg mit den Besten mit, er wurde Siebter.

Knapp 20 Fahrer konnten sich bei der vierten und letzten Befahrung des Küsnachter Bergs vom Feld absetzen. Nicht zu ihnen gehörte Gino Mäder. Der 25-Jährige muss seine Hoffnungen auf ein Spitzenergebnis in der Gesamtwertung wohl bereits begraben. Im letzten Aufstieg des Tages musste der Zweite der Tour de Romandie in diesem Frühling und Fünfte der Vuelta im letzten Herbst abreissen lassen.

Deutscher will den ganzen (!) Rhein in Rekordzeit runterschwimmen – heute gestartet

Am Tomasee in Graubünden ist der Deutsche Joseph Hess am Samstagmorgen zu einem Schwimm-Marathon von der Quelle bis zur Mündung des Rheins gestartet. Vor ihm liegen mehr als 1200 Kilometer, die er in nur 25 Tagen bewältigen will.