sonnig18°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Tour de France: Mythische Alpe d'Huez – 21 Kehren und ihre Geschichten

Zehntausende Fans machen die Strasse hinauf zu einem schmalen Weg.
Zehntausende Fans machen die Strasse hinauf zu einem schmalen Weg.bild: imago-images.de

Mythische Alpe d'Huez – 21 Kehren und ihre Geschichten

Erstmals seit vier Jahren kehrt die Tour de France heute Freitag auf die Alpe d'Huez zurück – diesen mythischen Aufstieg mit den 21 Spitzkehren. Das sind die wichtigsten Zahlen zum Tour-Höhepunkt.
24.07.2026, 10:0224.07.2026, 10:18
Marcel Hauck / Keystone-SDA

Die Etappe ab 14 Uhr live:

Liveticker
Spektakel an der Tour de France: Schlägt Pogacar erstmals auf der Alpe d'Huez zu?

1

Erstmals figuriert die Alpe d'Huez 1952 im Programm der Tour de France. Es ist zugleich das erste Mal, dass eine Etappe mit einer Bergankunft endet. Am 4. Juli gewinnt der Italiener Fausto Coppi, erobert das Maillot jaune und gibt es bis Paris nicht mehr ab.

RECORD DATE NOT STATED Giro d Italia 1952: Stage winner Fausto Coppi Giro d Italia 1952: Stage winner Fausto Coppi. Copyright: RDB/ATP 1032_05_rdb00179928
Bild: www.imago-images.de

2

Im Jahr 1979 enden gleich zwei Etappen auf der Alpe d'Huez – die 17. und die 18. Das ist auch in diesem Jahr der Fall, am Freitag über den traditionellen Anstieg, am Samstag von der anderen Seite. 2013 klettern die Fahrer in der 18. Etappe gleich zweimal auf die Alpe.

19. Etappe Tour de France 2026
Die Etappe am Freitag startet um 14.00 Uhr.
20. Etappe Tour de France 2026
Die Etappe am Samstag startet um 11.20 Uhr.grafiken: le tour

5

Nur fünf Fahrer kommen zweimal als Sieger auf dem mythischen Berg an: die Italiener Marco Pantani und Gianni Bugno sowie die Niederländer Peter Winnen, Joop Zoetemelk und Hennie Kuiper.

8

Apropos Niederländer: Acht Mal gewinnt auf der Alpe d'Huez ein Niederländer, keine Nation ist erfolgreicher. Auch deshalb verwandelt sich die Kurve 7 jedes Jahr in den so genannten «Dutch Corner». Bereits Tage vor Ankunft des Tour-Trosses versammeln sich zehntausende Oranje-Fans in entsprechender Kleidung und stellen ihre Zelte und Camper auf. Der letzte holländische Sieg durch Gert-Jan Theunisse liegt allerdings bereits 37 Jahre zurück.

QUINTANA Nairo of Movistar Team in the dutch corner 7 on the Alpe D Huez climb during the stage 20 of the 102nd edition of the Tour de France 2015 with start in Modane Valfrejus and finish in Alpe D H ...
Bild: imago sportfotodienst

13

13 Prozent beträgt die maximale Steigung, die zu überwindende Höhendifferenz vom Talort Bourg d'Oisans 1133 m, die durchschnittliche Steigung 8,1 Prozent.

Das Profil der Alpe d&#039;Huez mit ihren 21 Kehren
grafik: le tour

14

Ähnlich wie die Sieger beim Skiklassiker in Kitzbühel, deren Name eine Gondel ziert, werden die Gewinner auf der Alpe d'Huez auf Tafeln in einer der Kurven verewigt. Der Name eines einzigen Schweizer Radprofis prangt dort. Beat Breu triumphiert 1982 erst in einer Pyrenäen-Etappe, dann am 20. Juli auf der legendären Alpe. Der St.Galler Bergfloh teilt sich seit 2015 die Kurve 14 mit Thibaut Pinot.

Die Band Dachs setzt Beat Breu mit ihrem Song ein Denkmal. Das Video wird sein Triumph auf der Alpe d'Huez rückwärts laufen gelassen.Video: YouTube/Dachs

21

Der berühmte Aufstieg führt auf 13,8 km über 21 Spitzkehren auf die Alpe d'Huez. Nummeriert sind sie von unten her rückläufig, von 21 bis 1.

31

31 Mal endet bisher eine Etappe der Tour de France auf der Alpe d'Huez.

36:50

Marco Pantani hält gleich die besten drei Zeiten für die 13,8 km auf die Alpe d'Huez. 36:50 Minuten braucht der 2004 mit erst 34 Jahren verstorbene «Pirat» bei seinem Sieg 1995. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von gut 23 km/h. 1997 ist Pantani fünf Sekunden langsamer, 1994 (als er nicht gewinnt) benötigt er 37:15 Minuten.

Unvergessen
Der Pirat geht von Bord – aber in den Herzen der Fans lebt Marco Pantani ewig

1850

Auf 1850 Metern über Meer liegt die Alpe d'Huez. Es gibt höhere Berge in der Tour de France, steilere und längere Anstiege, doch kein Sieg gibt mehr Prestige als derjenige im Skiort.

1968

Bei den Olympischen Spielen 1968 in Grenoble finden die Bobwettkämpfe in einer Natur-Eisbahn auf der Alpe d'Huez statt. Wegen der Sonneneinstrahlung müssen die Rennen am frühen Morgen vor Sonnenaufgang gestartet werden. Der legendäre Italiener Eugenio Monti gewinnt im Zweier und im Vierer, mit dem grossen Schlitten holt der Walliser Jean Wicki mit seiner Crew Bronze.

1984

Im Jahr 1984 jubelt mit Luis «Lucho» Herrera sensationell ein Amateur. Der «kleine Gärtner» aus Kolumbien gewinnt drei Jahre später mit der Vuelta als erster Südamerikaner eine Grand Tour und holt an der Tour de France zweimal das rot gepunktete Trikot des Bergkönigs.

herrera luis - col - CYCLISME TOUR DE FRANCE 1985 1985 AUTRANS/ST ETIENNE France 13/07/1985 CLEMENT DENYS France GermanyxJapanxUKxFrancexBelgiumxOUT *** herrera luis col CYCLISME TOUR DE FRANCE 1985 1 ...
Bild: www.imago-images.de

1999

Die Begeisterung der Fans hat auch ihre Schattenseiten. 1999 wird Giuseppe Guerini auf dem letzten Kilometer solo in Führung liegend von einem Zuschauer, der ein Foto machen will, zu Fall gebracht. Der Italiener rappelt sich aber auf und rettet 21 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Italian rider Giuseppe Guerini falls to the road with a spectator, at right, who was taking a photo of him just over a kilometer from the finish line of the Tour de France cycling race in Alpe d&#039; ...
Bild: keystone

Es ist nicht der einzige solche Vorfall. Zum Beispiel stürzt 2018 der damalige Gesamtvierte Vincenzo Nibali, nachdem er im Bändel eines Fotoapparats hängen bleibt, zieht sich einen Wirbelbruch zu und muss aufgeben.

2018

Erst ein Fahrer schafft es, im Maillot jaune auf der Alpe d'Huez zu triumphieren. Der Waliser Geraint Thomas fährt 2018 zwei Sekunden vor Tom Dumoulin über die Ziellinie und verhindert so den ersten niederländischen Sieg seit 1989.

epa06898546 Team Sky rider Geraint Thomas of Britain celebrates as he crosses the finish line to win the 12th stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race over 175,5km between Bourg-S ...
Bild: keystone
Mehr von der Tour de France:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tour de France: Perlen aus unserem Archiv
1 / 41
Tour de France: Perlen aus unserem Archiv
Der Baske Igor González de Galdeano und der aus Galicien stammende Marcos Serrano lauschen einer TV-Reporterin. Sie lauschen mit den Augen ...
quelle: ap / peter dejong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zuschauer hinter Trump geht wegen seiner Trump-Imitation viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
ManCity-Rekordeinkauf kann sich nicht erinnern, dass ManUnited mal erfolgreich war
Für knapp drei Wochen war Elliot Anderson der teuerste Engländer in der Geschichte des Fussballs. 135 Millionen Euro überwies Manchester City für den 23-jährigen Mittelfeldspieler an Nottingham Forest. Dann kaufte Chelsea Morgan Rogers von Aston Villa für drei Millionen mehr. Dennoch bleibt Anderson der Rekordeinkauf der Skyblues.
Zur Story