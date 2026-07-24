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Tour de France live im Stream: Schlägt Pogacar auf der Alpe d'Huez zu?

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Spektakel an der Tour de France: Schlägt Pogacar erstmals auf der Alpe d'Huez zu?

24.07.2026, 09:4324.07.2026, 10:17

Die drittletzte Etappe der Tour de France verspricht einiges. Sie endet mit dem legendären Anstieg hinauf auf die Alpe d'Huez. Mit 128 Kilometern ist das Teilstück eher kurz – es könnte daher von Beginn an ein hohes Tempo geben. Der Startschuss in Gap fällt um 14 Uhr.

19. Etappe Tour de France 2026
grafik: letour

Tadej Pogacar hat auf der Alpe d'Huez bislang noch nicht gewonnen. Für den so erfolgreichen Slowenen im Maillot Jaune dürfte es ein Ziel sein, sich in die Siegerliste einzutragen. Mit Beat Breu (1982) steht dort auch der Name eines Schweizers. Letzter Sieger war 2022 der Brite Tom Pidcock.

Im Gesamtklassement hat Pogacar einen Vorsprung von 4:32 Minuten auf den Belgier Remco Evenepoel. Dahinter kämpfen Isaac Del Toro und Paul Seixas um den dritten Podestplatz. Derzeit liegt der Mexikaner Del Toro, ein Teamkollege Pogacars, zwanzig Sekunden vor seinem 19-jährigen Widersacher aus Frankreich.

Mythische Alpe d'Huez – 21 Kehren und ihre Geschichten

Bester Schweizer ist Yannis Voisard als Elfter. Richard Carapaz hatte den Jurassier mit dem Etappensieg am Donnerstag aus den Top Ten verdrängt. Voisard liegt nun 3:18 Minuten hinter dem zehnten Platz zurück. (ram)

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