Jasmin Liechti gewinnt U23-Silber im Zeitfahren – Olympiasiegerin Brown auch Weltmeisterin

Die Schweizerin Jasmin Liechti überrascht an der Rad-WM in Zürich mit Silber in der U23-Kategorie beim Zeitfahren. Der WM-Titel geht an die australische Olympiasiegerin Grace Brown.

Jasmin Liechti gewinnt an den Rad- und Paracycling-Strassen-WM in Zürich die Silbermedaille im Zeitfahren der U23-Kategorie. Es ist dies die zweite Medaille für die Schweiz an der Heim-WM.

Die Medaille für die 21-Jährige aus Burgdorf kam eher überraschend. Jasmin Liechti zählte nicht zu den ersten Podestanwärterinnen im Rennen über 29,9 km, das in den Wettkampf der Elite-Kategorie involviert wurde. Gold ging an die Deutsche Antonia Niedermeier.

Den Weltmeistertitel sicherte sich die Australierin Grace Brown, die in Paris bereits Olympiasiegerin wurde. Die 32-Jährige feierte vor ihrem Rücktritt damit noch eine Premiere und verhinderte gleichzeitig den ersten WM-Titel der Niederländerin Demi Vollering. Auf der Strecke vom zürcherischen Gossau zum Zürcher Seebecken nahm sie der in der Schweiz wohnhaften Vollering 16 Sekunden ab. Bronze ging an die US-Amerikanerin Chloé Dygert. Die Titelverteidigerin büsste fast eine MInute ein.

Grace Brown mit ihrer Olympia-Goldmedaille. Bild: keystone

Elena Hartmann war in Abwesenheit von Marlen Reusser als 13. beste Schweizerin, Liechti sicherte sich im Gesamtranking Platz 20. Die Leistung von Jasmin Liechti ist hoch einzuschätzen. Sie verlor nur 15 Sekunden auf die Olympia-17. Elena Hartmann. Antonia Niedermaier lag mit 1:15 Minuten Vorsprung ausser Reichweite. Die Deutsche verpasste als Vierte bei der Elite das Podest nur um neun Sekunden. (nih/sda)