Video: watson/Lucas Zollinger

Erling Haaland spricht jetzt Chinesisch – und nein, das ist keine KI

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Der norwegische Profifussballer und Star-Stürmer Erling Haaland ist neuerdings der globale Markenbotschafter der chinesischen Getränkemarke Walovi. Das hat der 25-Jährige am Dienstag in einem Video auf seinem Instagram-Profil bekannt gegeben – und zwar auf Mandarin.

Damit räumte er auch die letzten Zweifel bei seinen Fans aus, die nach einem zuvor erschienenen, ziemlich wilden Werbeclip dachten, es handle sich um einen KI-generierten Fake. Wir haben ihn dir hier zusammengeschnitten:

Video: watson/Lucas Zollinger

Walovi ist die internationale Marke des traditionellen chinesischen Kräutertees, der vom Getränkehersteller Wang Lao Ji vertrieben wird. Das Getränk wird seit dem Jahr 1828 gebraut und basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen wie Chrysantheme, Geissblatt und Süssholzwurzel.

Laut Hersteller eignet sich das koffeinfreie Erfrischungsgetränk aus Kräutern zum Verzehr von scharfen Speisen. Das soll wohl auch die eine Szene im Werbeclip, in der Haaland feuerspeiend gezeigt wird, suggerieren.

Song bei deutscher Band «geklaut»

Beim Song, der im Hintergrund des Werbeclips läuft, handelt es sich um eine Adaption des Hits «Moskau» der deutschen Popgruppe Dschingis Khan. Er kam im Jahr 1979 heraus und war sowohl in Deutschland als auch vor allem in Australien ein grosser Erfolg.

Chinesische Fans lieben «Ha Bao»

Dass Haaland Markenbotschafter eines chinesischen Unternehmens wird, ist insofern naheliegend, als er in China sehr beliebt ist. Er hat dort sogar einen eigenen Spitznamen. So sollen ihn seine chinesischen Fans «Ha Bao» nennen, was übersetzt so viel wie «Haaland ist ein Schatz» bedeutet. (lzo)

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