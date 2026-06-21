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Niederlande und Curaçao mit Erfolg – und das holländische Königspaar tanzt

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Es war ein königlicher Fussballtag: Zuerst bejubelten König Willem-Alexander und Königin Maxima in Houston das 5:1 der Niederlande gegen Schweden und dann ging es für die Königsfamilie knapp zwei Flugstunden weiter nach Kansas City. Dort schauten sie sich auch das Spiel von Curaçao gegen Ecuador an.

Der Aufwand lohnte sich, denn Curaçao, das als Teil des Königreichs der Niederlande gehört, holte beim 0:0 den ersten WM-Punkt seiner Geschichte. Anschliessend feierte das Königspaar mit dem Team ausgelassen in der Kabine – inklusive Tanzeinlage. Schau dir das tanzende, niederländische Königspaar im Video an: