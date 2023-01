Shiffrin egalisiert Vonns Rekordmarke – Gut-Behrami auf dem Podest, Ellenberger stark

Für Gut-Behrami, die eine knappe Sekunde auf Shiffrin einbüsste, ist es der dritte Podestplatz in diesem Winter im Riesenslalom. Den Auftakt in Killington, Vermont, hatte sie gewonnen, Ende Dezember war sie im zweiten Rennen in Semmering Zweite geworden.

Lara Gut-Behrami sichert sich im zweiten Riesenslalom in Kranjska Gora einen weiteren Podestplatz. Sie wird Dritte im Rennen, in dem Mikaela Shiffrin mit ihrem 82. Weltcup-Sieg Geschichte schreibt.

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

Mit Cadillac strebt eine schillernde Marke in die Formel 1

Der Pink Cadillac von Elvis Presley ist wohl eines der berühmtesten Autos der Geschichte. Mit der Marke verbindet man primär Luxus und Eleganz. Nun plant Cadillac, gemeinsam mit dem Rennteam Andretti eine Formel-1-Equipe zu bilden.

Die Formel 1 erlebt in jüngster Zeit ein Revival. Die Königsklasse des Automobilrennsports zieht wieder und sie hat neue Fans dazugewonnen. Vor allem in den USA boomt die Formel 1, in diesem Jahr finden dort in Austin (Texas), Miami (Florida) und Las Vegas (Nevada) gleich drei GP statt.