Weisse Bänder in grüner Umgebung: Skigebiet Adelboden-Lenk. Bild: keystone

Kein Schnee in Adelboden – gefeiert wird auch ohne winterliche Stimmung

Skifest im Berner Oberland: Marco Odermatt hat am Samstag den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden souverän zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Der Schweizer siegte mit zweimal Laufbestzeit vor dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Odermatt und seine Konkurrenten glitten am Chuenisbärgli auf einem schmalen weissen Schnee-Band zu Tale, das stark mit der grün-braunen Umgebung kontrastierte – Sinnbild für den extrem warmen Winter und damit für die Klimaerwärmung.

Die schmalen weissen Schneebänder könnte man als Sinnbild der Klimaerwärmung sehen. Bild: keystone

Der Pistenchef in Adelboden-Lenk dürfte keine leichte Aufgabe gehabt haben, trotz des Schneemangels in dieser Höhenlage eine funktionierende Piste aufzubauen.

Odermatt feiert seine Bestzeit nach dem ersten Lauf. Bild: keystone

Schneefall und kalte Temperaturen Ende November bildeten die Grundlage. Damit konnten die Pistentechniker einen Schneeteppich aufbauen, der bis heute hielt.

Weisser Untergrund, grünes Drumherum. Bild: keystone

Der Naturschnee abseits der Piste fiel allerdings den warmen Temperaturen und dem Föhn im Dezember zum Opfer. Wahres Ski-Feeling will angesichts der grünen Wiesen und Wälder rund um die schmalen Pisten nicht recht aufkommen.

Die weisse Fläche im Hintergrund ist kein Gletscher, sondern das Nebelmeer. Bild: keystone

Von der wenig winterlichen Stimmung liessen sich die Fans und die Schweizer Skifahrer allerdings nicht ausbremsen. Neben Odermatt fuhr mit Loïc Meillard auf Rang drei ein zweiter Schweizer aufs Podest. Gefeiert wurden die Erfolge des Swiss-Ski-Teams am ersten Tag des Rennwochenendes im Berner Oberland von rund 35'000 Fans.

Im Zielraum von Adelboden hat es am Samstag fast mehr Fans als Schnee. Bild: keystone

Wie lange die Kunstschneepiste noch hält, lässt sich derzeit kaum sagen; das hängt von der Entwicklung der Temperaturen in den nächsten Wochen ab. Morgen Sonntag steht in Adelboden noch ein Slalom an. Nächste Woche finden die Lauberhorn-Rennen in Wengen statt. (dhr/abu)