Ski-Weltcup: Lara Gut-Behrami verpasst Podest in Kranjska Gora knapp

Riesenslalom der Frauen, Kranjska Gora 1. Valerie Grenier (CAN) 1:55,01

2. Marta Bassino (ITA) +0,37

3. Petra Vlhova (SVK) +0,40

…

5. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,56

6. Mikaela Shiffrin (USA) +1,33

15. Wendy Holdener (SUI) +2,47

24. Camille Rast (SUI) +3,16

25. Andrea Ellenberger (SUI) +3,43

27. Tessa Worley (FRA) +3,57

Out: Michelle Gisin (SUI)



Die Teamkolleginnen feiern Valerie Grenier nach ihrem Triumph Bild: keystone

Gut-Behrami verpasst das Podest in Kranjska Gora hauchdünn – Grenier siegt überraschend

Lara Gut-Behrami verpasst einen weiteren Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom knapp. Die Tessinerin wird im ersten von zwei Rennen in Kranjska Gora in Slowenien Fünfte.

Gut-Behrami fehlten in dem völlig von Valérie Grenier gewonnenen Riesenslalom 16 Hundertstel zu Rang 3. Grenier, die für den ersten Sieg einer Kanadierin seit 49 Jahren sorgte, gewann vor der Italienerin Marta Bassino und der Slowakin Petra Vlhova. Grenier stand im Weltcup bisher noch nie auf dem Podest. Als letzte Fahrerin ihres Landes gewann Kathy Kreiner in einem Riesenslalom im Januar 1974 in Pfronten im Allgäu.

Der 2. Lauf von Gut-Behrami. Video: SRF

Mikaela Shiffrin belegte Platz 6 und verpasste damit eine erste Gelegenheit, um mit dem 82. Weltcup-Sieg den Rekord der Frauen ihrer Landsmännin Lindsey Vonn zu egalisieren.

Gisin scheidet im 2. Lauf aus. Video: SRF

Zweitbeste Schweizer war Wendy Holdener auf Platz 15. Weltcup-Punkte gab es auch für Camille Rast und Andrea Ellenberger für die Ränge 24 und 25. Michelle Gisin schied im zweiten Lauf aus. (abu/sda)