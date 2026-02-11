Wenn Marco Odermatt in anderen Ländern geboren wäre
Der erfahrene Trainer Helmut Krug sagt über Skistar Marco Odermatt: «Marco ist einzigartig. Einen Athleten wie ihn habe ich nie erlebt.» Glück gehabt, Schweiz! Nicht auszudenken, was mit dem Skistar passiert wäre, wenn er an einem anderen Flecken dieser Erde geboren wäre ...
Nidwaldnerino Bossi
Hark Odertaker
Markus Streckenschauer
Muthatta Odi
Skipe Schokovic
Marco Overguit
Odermatti Nütkännen
Marcolinho
Micky Mattler
Narco Nidwaldinho
Makro Jodel
Markebono
Mack Othermathomes
Maurice Mecker
Odele
Mjölk Årematta
Marcodona
Miki Oida
Rodelmatto
Moka Odric
Skibastien Odeur
Ricola Vollmattler
Und zum Schluss noch der Hinweis: Sämtliche Bilder wurden mit Gratissoftware und frei verfügbaren KI-Modellen erstellt. Um Marco Odermatt mit den verschiedenen Originalbildern zu verschmelzen, benötigten wir nur gerade ein einziges Bild. Überlegt euch deshalb gut, was ihr im Internet alles so teilen wollt.