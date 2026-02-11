wechselnd bewölkt, Regen
Marco Odermatt: Was aus dem Ski-Star in anderen Ländern geworden wäre

Winner Marco Odermatt of Switzerland shows five fingers for his five consecutive victories in the giant slalom at Adelboden after competing the the men&#039;s Giant Slalom race at the Alpine Skiing FI ...
Gottlob in der Schweiz geboren: Marco Odermatt.Bild: keystone

Wenn Marco Odermatt in anderen Ländern geboren wäre

11.02.2026, 08:5911.02.2026, 08:59
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Der erfahrene Trainer Helmut Krug sagt über Skistar Marco Odermatt: «Marco ist einzigartig. Einen Athleten wie ihn habe ich nie erlebt.» Glück gehabt, Schweiz! Nicht auszudenken, was mit dem Skistar passiert wäre, wenn er an einem anderen Flecken dieser Erde geboren wäre ...

Nidwaldnerino Bossi

Bild
bild: watson.ch

Hark Odertaker

Bild
bild: watson.ch

Markus Streckenschauer

Bild
bild: watson.ch

Muthatta Odi

Bild
bild: watson.ch

Skipe Schokovic

Bild
bild: watson.ch

Marco Overguit

Bild
bild: watson.ch

Odermatti Nütkännen

Bild
bild: watson.ch

Marcolinho

Bild
bild: watson.ch

Micky Mattler

Bild
bild: watson.ch

Narco Nidwaldinho

Bild
bild: watson.ch

Makro Jodel

Bild
bild: watson.ch

Markebono

Bild
bild: watson.ch

Mack Othermathomes

Bild
bild: watson.ch

Maurice Mecker

Bild
bild: watson.ch

Odele

Bild
bild: watson.ch

Mjölk Årematta

Bild
bild: watson.ch

Marcodona

Bild
bild: watson.ch

Miki Oida

Bild
bild: watson.ch

Rodelmatto

Bild
bild: watson.ch

Moka Odric

Bild
bild: watson.ch

Skibastien Odeur

Bild
bild: watson.ch

Ricola Vollmattler

Bild
bild: watson.ch

Und zum Schluss noch der Hinweis: Sämtliche Bilder wurden mit Gratissoftware und frei verfügbaren KI-Modellen erstellt. Um Marco Odermatt mit den verschiedenen Originalbildern zu verschmelzen, benötigten wir nur gerade ein einziges Bild. Überlegt euch deshalb gut, was ihr im Internet alles so teilen wollt.

