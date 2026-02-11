Gottlob in der Schweiz geboren: Marco Odermatt. Bild: keystone

Wenn Marco Odermatt in anderen Ländern geboren wäre

Der erfahrene Trainer Helmut Krug sagt über Skistar Marco Odermatt: «Marco ist einzigartig. Einen Athleten wie ihn habe ich nie erlebt.» Glück gehabt, Schweiz! Nicht auszudenken, was mit dem Skistar passiert wäre, wenn er an einem anderen Flecken dieser Erde geboren wäre ...

Nidwaldnerino Bossi

bild: watson.ch

Hark Odertaker

bild: watson.ch

Markus Streckenschauer

bild: watson.ch

Muthatta Odi

bild: watson.ch

Skipe Schokovic

bild: watson.ch

Marco Overguit

bild: watson.ch

Odermatti Nütkännen

bild: watson.ch

Marcolinho

bild: watson.ch

Micky Mattler

bild: watson.ch

Narco Nidwaldinho

bild: watson.ch

Makro Jodel

bild: watson.ch

Markebono

bild: watson.ch

Mack Othermathomes

bild: watson.ch

Maurice Mecker

bild: watson.ch

Odele

bild: watson.ch

Mjölk Årematta

bild: watson.ch

Marcodona

bild: watson.ch

Miki Oida

bild: watson.ch

Rodelmatto

bild: watson.ch

Moka Odric

bild: watson.ch

Skibastien Odeur

bild: watson.ch

Ricola Vollmattler

bild: watson.ch

Und zum Schluss noch der Hinweis: Sämtliche Bilder wurden mit Gratissoftware und frei verfügbaren KI-Modellen erstellt. Um Marco Odermatt mit den verschiedenen Originalbildern zu verschmelzen, benötigten wir nur gerade ein einziges Bild. Überlegt euch deshalb gut, was ihr im Internet alles so teilen wollt.