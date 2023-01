Ski live: Slalom in Wengen mit Yule und Meillard in Ticker und TV

Daniel Yule büsste als zweitbester Schweizer fast zwei Sekunden auf seinen formstarken Teamkollegen ein. Dennoch liegt der Walliser, der im Vorjahr als Zweiter die 23-jährige Schweizer Podest-Durststrecke im Slalom von Wengen gebrochen hatte, im passablen 8. Zwischenrang. Direkt dahinter reihte sich Ramon Zenhäusern ein, der es bei schwierigen Bedingungen mit Startnummer 19 in die Top 10 schaffte.

Meillard, zuletzt Vierter in Adelboden und im Dezember in Val d'Isère als Dritter auf dem Podest, bewältigte den stark drehenden Kurs 45 respektive 48 Hundertstel schneller als die beiden Norweger Henrik Kristoffersen und Vorjahressieger Lucas Braathen. Ansonsten hielt einzig der Deutsche Linus Strasser den Rückstand auf Meillard unter einer Sekunde.

Loïc Meillard nährt im Weltcup-Slalom in Wengen die Hoffnungen auf den ersten Schweizer Sieg seit 36 Jahren. Der Neuenburger führt nach dem ersten Lauf.

Meillard führt im Wengen-Slalom vor Norwegen-Duo – Zenhäusern fährt in Top 10

Spengler-Cup-Hockey – noch nie war unsere Liga offensiv so gut

In unserem Eishockey wird gerade Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal wird im neuen Jahr in der Meisterschaft echtes Spengler Cup-Hockey gespielt. Ist dieses offensive Azorenhoch bloss Zufall oder ein erfreulicher Trend? Vieles spricht zumindest für einen kurzfristigen Trend.

Die Statistik, klar und wahr, liefert den Beweis. Bei den elf Partien um den Spengler Cup sind im Schnitt 6,2 Tore erzielt worden. Und nun brechen im Januar die Dämme. In den 30 Partien der Qualifikation seit dem Spengler Cup sind 6,9 Tore pro Partie gefallen. Tendenz steigend: In den letzten beiden Runden ist die Quote auf 8,16 bzw. 8,00 Tore pro Partie gestiegen.