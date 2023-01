Feuz verpasst Podest bei Lauberhorn-Abschied knapp – Kilde distanziert Odermatt und Co.

«Ich habe nach der Zieldurchfahrt nicht gedacht, dass das ein Podestplatz wird, mit fast neun Zehntel Rückstand. Es hat aber einmal mehr gezeigt, wie stark Kilde gefahren ist, und wie unglaublich schwer es auf dieser Strecke ist, von oben bis unten keinen Fehler zu machen. Der Sprung am Hundschopf ging etwas weiter als erwartet und dann kam gleich ein Schlag. Deshalb kann ich froh sein, dass es keinen Verschneider gab und ich nicht im Netz gelandet bin.»

Kilde untermauerte derweil seinen Status als bester Abfahrer der Gegenwart. Der Disziplinensieger der Vorsaison und Gesamtweltcupsieger von 2019/20 gewann seine bereits vierte Abfahrt in diesem Winter. Er hält in der schnellsten Disziplin nun bei zehn Weltcupsiegen und ist zusammen mit Lasse Kjus der zweiterfolgreichste norwegische Abfahrer hinter Aksel Lund Svindal (14 Siege).

Mit Niels Hintermann, Gilles Roulin und Alexis Monney klassierten sich drei weitere Schweizer in den Top 10. Hintermann, der Schnellste im ersten Trainings vom Mittwoch, und Roulin belegten die Ränge 7 und 8, der 23-jährige Monney raste mit Startnummer 37 auf wilde Weise auf Platz 10. Als Dreizehnter mischte auch Stefan Rogentin, tags zuvor Zweiter im Super-G, wiederum in den vorderen Rängen mit.

Hählen und Gut-Behrami in St. Anton auf Podest – nur Brignone im Super-G schneller

Kilde triumphierte vom Reservestart oberhalb des Hundschopfs mit 88 Hundertsteln Vorsprung und schaffte damit das Wengen-Double, nachdem der Norweger am Freitag bereits im Super-G triumphiert hatte. Über seine Anfahrt vor dem Kernen-S sagte Kilde zum SRF: «Es ist natürlich etwas komisch. Wir sind Weltklasse-Skifahrer, aber auch wir müssen ab und zu den Stemmbogen machen.» Die Passage vor dem Brüggli sei aber wohl die einzige Passage im Weltcup, wo es das brauche. Platz 3 ging an den Italiener Mattia Casse.

Aleksander Kilde gewinnt wie im Vorjahr vor Marco Odermatt die verkürzte Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. Beat Feuz wird in seinem letzten Lauberhornrennen Fünfter.

Feuz verpasst Podest bei Lauberhorn-Abschied knapp – Kilde distanziert Odermatt und Co.

«Der coolste Moment meiner Karriere» – so verabschiedet sich Beat Feuz vom Lauberhorn

Der Sieger vom Vortag gewinnt auch in der Abfahrt: Aleksander Kilde.

Out: Ryan Cochran-Siegle (USA), Lars Rösti (SUI).

1. Aleksander Kilde (NOR) 1:43,14. 2. Marco Odermatt (SUI) +0,88. 3. Mattia Casse (ITA) +1,01. 4. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,15. 5. Beat Feuz (SUI) +1,25.

