Wind wird in Sölden zum Spielverderber: Riesenslalom der Männer abgebrochen

Von Kufe am Hals getroffen: Eishockey-Profi stirbt nach Unfall in britischer Liga

Eishockey-Profi Adam Johnson wurde am Samstagabend in Grossbritannien von einer Kufe am Hals getroffen. Sein Verein gab am Sonntag den Tod des früheren NHL-Spielers bekannt.

Es ist ein absolutes Horrorszenario, das sich während eines Eishockeyspiels in England ereignet hat. Der US-amerikanische Spieler Adam Johnson zog sich von einer Schlittschuhkufe eine schwere Schnittwunde am Hals zu. Sein Klub Nottingham Panthers bestätigte am Sonntag den Tod des Spielers. Johnson wurde 29 Jahre alt.