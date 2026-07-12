La belle aventure de la Nati s'arrête en quarts de finale de la @FIFAWorldCup. Malgré la déception du jour, je retiens avant tout un parcours exceptionnel et une équipe soudée, qui a fait vibrer toute la Suisse. Merci pour ces émotions et un immense bravo à tous ! 👏🇨🇭 pic.twitter.com/WsHgJgq64n— Guy Parmelin (@ParmelinG) July 12, 2026
Ähnlich klang die Botschaft von Pfister: Auch wenn das WM-Aus weh tue, habe die Nati mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben. «Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.» Pfister sass während des Viertelfinalspiels in Kansas City im Stadion. (ram/sda)
BR Martin Pfister in Kansas City— VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 12, 2026
«Das WM-Aus tut weh. Die Nati hat bis am Schluss alles gegeben. Sie hat uns begeistert. Sie hat mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben. Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.» pic.twitter.com/5AllvDcPMW