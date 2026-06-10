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WM 2026 im Tagesticker: Darum wurde Schiedsrichter Artan abgewiesen

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Darum durfte Schiedsrichter Artan nicht einreisen +++ Messi bricht einen Rekord

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
10.06.2026, 07:0510.06.2026, 11:17

Das Wichtigste in Kürze:

  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
  • In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
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USA nennt Grund für Abweisung eines FIFA-Schiedsrichters
Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation sind der Grund für die verweigerte Einreise des für die Fussball-WM vorgesehenen somalischen Schiedsrichters Omar Artan. Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe bei Artan «Verbindungen zu mutmasslichen Mitgliedern terroristischer Organisationen» ergeben, teilte ein namentlich nicht genannter Vertreter der US-Regierung dem Nachrichtensender CNN mit. Weitere Einzelheiten habe er nicht genannt.

Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind. Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen. Die Grenzschutzbehörde CBP hatte im Fall Artan «Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung» angeführt, ohne nähere Angaben zu machen.

Der abgewiesene Schiedsrichter wurde danach bei der Ankunft in Somalia von seinen Landsleuten begeistert empfangen. Am Flughafen der Hauptstadt Mogadischu begrüssten Offizielle sowie mehrere hundert Anhänger, die somalische Flaggen schwenkten, den Unparteiischen, berichtete die Nachrichtenagentur AP. «Ich verspreche euch, so Gott will, dass ich bei der nächsten WM dabei sein werde», sagte Artan demnach. Er wolle der somalischen Bevölkerung Mut machen und sie zur Zuversicht ermuntern. (riz/sda)

Weltmeister Argentinien schiesst sich warm mit Messi-Rekord
Rechtzeitig vor dem WM-Start hat der Titelverteidiger Argentinien sein Testspiel gegen Island 3:0 gewonnen. Dabei traf auch Lionel Messi. Bei dem klaren Sieg feierte Messi seine Rückkehr mit einem Tor vom Penaltypunkt zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 72. Minute. Er war zwei Minuten vorher eingewechselt worden, nachdem er beim Sieg zuvor gegen Honduras wegen einer Überlastung im Oberschenkel noch ausgesetzt hatte. Die weiteren Treffer in der Partie in Auburn im US-Bundesstaat Alabama erzielten Valentin Barco und Thiago Almada.

Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer. Der bald 39-Jährige kürte sich nach Verbandsangaben zum ältesten Torschützen der Albiceleste. Für Argentinien beginnt die WM am 17. Juni gegen Algerien. Die weiteren Gruppengegner sind Österreich und Jordanien. Für Messi, der Argentinien 2022 in Katar zum Titel geführt hatte, wird es die sechste WM-Teilnahme. (riz/sda/dpa)


Deutsche Spieler zahlen den Fans die ÖV-Anreise
Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in New York. Da die ÖV-Preise in New York rund um die Weltmeisterschaft deutlich höher sind als sonst, hat sich das DFB-Team dazu entschieden, für 600 Fans einen kostenlosen Transport zum MetLife Stadium zu organisieren. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, wird das Angebot von den Spielern selbst finanziert.

Damit man ein Gratis-Ticket erhält, muss man Mitglied des Fan-Clubs Nationalmannschaft sein. Die Verkehrsgesellschaft NJ Transit hatte die Preise während der WM stark erhöht, aber nach Kritik wieder leicht gesenkt. Einigen deutschen Fans dürfte dies nun egal sein. (riz)
Buschbrand bei Nati-Camp unter Kontrolle
Der Buschbrand, der am Montagabend Schweizer Zeit im Sorrento Valley, in der Nähe des Schweizer Teamhotels ausgebrochen war, ist mittlerweile wieder mehrheitlich unter Kontrolle. In der Nacht auf Dienstag konnte die Feuerwehr Entwarnung geben und. Die Warnzone sei verkleinert worden. (abu)

Nati hat keine Schlangenpanik
In den letzten Tagen und Stunden ging die Schweizer Nationalmannschaft viral wegen eines Instagram-Posts. Darin machte der Schweizerische Fussballverband darauf aufmerksam, dass ausserhalb des Trainingsgeländes wilde Schlangen leben. Genauer gesagt: Klapperschlangen, die stark giftig sind und sogar tödlich sein können. In gewissen nordamerikanischen Medien wurde schon spekuliert, ob das Schweizer Team sich vielleicht eine andere Basis sucht.


Die Realität sieht anders aus. «Wir fühlen uns auf dem Gelände der Jewish Academy sehr sicher», sagt SFV-Mediensprecher Sergio Affuso am Montag gegenüber 20 Minuten. Der Verband hätte nicht erwartet, dass die Schlangen derart heiss diskutiert würden. Auch Michel Aebischer sagt: «Wir fühlen uns sicher. Ich habe bislang noch keine Schlange gesehen.» (abu)
Niederländer müssen auf Jurrien Timber verzichten
Die Niederlande müssen bei der WM auf den Verteidiger Jurrien Timber verzichten. Der 24-Jährige vom englischen Meister und Champions-League-Finalisten Arsenal habe sich von einer Leistenverletzung nicht ausreichend erholt, heisst es in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes. Für Jurrien Timber wurde Lutsharel Geertruida, der Teamkollege von Granit Xhaka bei Sunderland, nachnominiert.

Die Niederlande starten am 14. Juni mit dem Match gegen Japan in die Weltmeisterschaft. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und Schweden. (hkl/sda/dpa)

Buschbrand nahe Nati-Camp
Im Sorreto Valley – rund zehn Fahrminuten vom Nati-Camp entfernt – ist ein Buschbrand ausgebrochen, und breitet sich rasch weiter aus. Gemäss lokaler Medien brach das Feuer gegen 18.30 Uhr Schweizer Zeit aus und breitete sich auf eine Fläche von 18 Hektaren aus.



Die Situation betrifft auch die Nati: Das Teamhotel Fairmont Grand in Del Mar liegt innerhalb eines Gebiets, für das die Polizei eine Warnung herausgegeben hat. Der SFV und die Fifa stehen in engem Austausch und beobachten die Lage fortlaufend, schreibt Blick. Nach aktuellem Stand besteht für die Schweizer Delegation jedoch keine Gefahr. Zwar befindet sich das Trainingsgelände der Nati am Montagmittag in unmittelbarer Nähe des betroffenen Bereichs, eine Warnung für die Bevölkerung liegt dort derzeit aber nicht vor. (hkl)
Top-Schiri an Grenze abgewiesen
Darf Omar Artan nicht an der WM pfeifen? Dem Schiedsrichter aus Somalia, der im vergangenen Jahr den afrikanischen Champions-League-Final geleitet hatte, wurde die Einreise in die USA verweigert. Dies berichtet der Fussballreporter Romain Molina. Ihm zufolge besitzt Artan, der Schwierigkeiten offenbar erahnte, über einen somalischen Diplomatenpass. (ram)
Auch die Getränke sind teuer
Bei der Fussball-WM in den USA sind nicht nur die Spieltickets und Hotelpreise exorbitant teuer. Auch die Getränkepreise in den Stadien haben es in sich. Eine Preisliste beim Testspiel zwischen England und Neuseeland in Tampa Bay geht gerade viral. 16 Dollar für ein grosses Bier – und da kommen dann noch Steuern dazu. (abu)

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Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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