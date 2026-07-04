The ultimate sign of disappointment for a Aussie pic.twitter.com/YIieGBKWd6— PFT Commenter (@PFTCommenter) July 3, 2026
WM-Tagesticker
Das arme Känguru lernt gleich zu fliegen ++ Youtuber veräppelt WM-Trinkpausen
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Das Känguru kann doch nichts dafür ...
Matanovics Coiffeur fühlt sich wohl verantwortlich für Kroatiens WM-Aus
Igor Matanovic's barber's post on Instagram
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soccer
Hier geht's zur Geschichte dahinter:
Deutscher YouTuber macht sich über WM-Trinkpause lustig – mit Werbung in der Trinkpause
Cristiano Ronaldo mit Botschaft an Kind aus Venezuela
Cristiano Ronaldo hat eine Botschaft an einen Jungen geschickt, der nach den Erdbeben in Venezuela seine Familie verloren hat und dem ein Bein amputiert werden musste. «Ich schicke dir eine Umarmung. Wenn es dir besser geht, will ich dich zu einem meiner Spiele einladen. Es würde mich freuen, dich kennenzulernen, mein Freund», sagte der 41-jährige Portugiese in einem Video auf Instagram. Der kleine Andres hatte zuvor erklärt, dass er sich wünsche, eines Tages ein Spiel von Ronaldo zu sehen, das würde ihm in dieser enorm schweren Zeit Hoffnung geben. Nun könnte dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gehen.
Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️🩹🙏🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.
Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e
WM-Achtelfinal zwischen Mexiko und England findet wie geplant statt
Der WM-Achtelfinal zwischen Mexiko und England findet am Sonntagabend um 18 Uhr (Ortszeit) statt. Wie unter anderem The Athletic berichtet, hält die FIFA an der geplanten Anspielzeit fest. Zuvor wurde berichtet, dass eine Vorverlegung wegen Unwettergefahr in Mexiko-Stadt diskutiert wurde. Demnach hätte das Spiel bereits um 12 Uhr mittags begonnen. Für die Fans in der Schweiz bleibt es nun also bei der ursprünglichen Zeit um 2 Uhr nachts. (nih)
Captain Riyad Mahrez nicht mehr für Algerien
Die Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen die Schweiz bedeutete für Algeriens Captain Riyad Mahrez auch das Ende seiner internationale Karriere. Der 35-jährige Offensivspieler bestätigte im Anschluss an das 0:2 in Vancouver in einem Interview: «Das war mein letztes Spiel für Algerien.»
Mahrez, der bei dieser WM beim 3:3 in der Vorrunde gegen Österreich doppelt traf, kommt auf 119 Länderspiele und 40 Tore. In beiden Kategorien belegt er den 2. Rang. Nur Defensivspieler Aissa Mandi liegt bei den Einsätzen (122) für Algerien vor ihm und nur Islam Slimani (46) gelangen mehr Treffer. (abu/sda)
Mahrez, der bei dieser WM beim 3:3 in der Vorrunde gegen Österreich doppelt traf, kommt auf 119 Länderspiele und 40 Tore. In beiden Kategorien belegt er den 2. Rang. Nur Defensivspieler Aissa Mandi liegt bei den Einsätzen (122) für Algerien vor ihm und nur Islam Slimani (46) gelangen mehr Treffer. (abu/sda)
Arbeitsloser Fan geht viral
Die ungewohnte Anspielzeit des Nati-Spiels um 5 Uhr früh sorgt für nie dagewesene WM-Momente. Etwa das proppenvolle Public Viewing in Winterthur. Ein Fan dort gibt nach dem 2:0-Sieg gegen Algerien beim SRF ein jetzt schon legendäres Interview: «Es ist super. Ich habe wirklich Glück, bin ich arbeitslos. Das hat mir geholfen, dass ich jetzt noch saufen kann.»
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