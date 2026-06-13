This streaker attempted to run onto the pitch during the USMNT 4-1 win against Paraguay at the World Cup and failed miserably 😭😭😭 pic.twitter.com/aVnzPaaEEW— USMNT Only (@usmntonly) June 13, 2026
WM-Tagesticker
Dieser Flitzer kam überhaupt nicht weit +++ Trainingsausrüstung von England gestohlen
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
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Der wohl schlechteste Flitzer der Geschichte
Diebstahl bei Englands Team - Trainingsausrüstung gestohlen?
Die englische Fussball-Nationalmannschaft mit Nationalcoach Thomas Tuchel ist offenbar vor ihrer Ankunft im WM-Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in Fahrzeuge eingebrochen, die Trainingsausrüstung für die «Three Lions» transportieren. Der englische Verband FA prüfe derzeit, was genau entwendet wurde.
Das englische Team trifft am Samstag im WM-Quartier in Kansas City ein. Die Ausrüstung sollte dort bereits vorab bereitstehen. Das Team von Thomas Tuchel startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr Schweizer Zeit) in die WM.
«Wir untersuchen einen möglichen Diebstahl von Ausrüstung aus einem Mannschaftsfahrzeug, das heute Abend in Kansas City ankam, wobei Gegenstände fehlten. Die Ermittlungen dauern an», wurde ein Polizeisprecher bei der BBC zitiert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sollen zwei Personen festgenommen worden sein. (abu/sda/dpa)
Das englische Team trifft am Samstag im WM-Quartier in Kansas City ein. Die Ausrüstung sollte dort bereits vorab bereitstehen. Das Team von Thomas Tuchel startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr Schweizer Zeit) in die WM.
«Wir untersuchen einen möglichen Diebstahl von Ausrüstung aus einem Mannschaftsfahrzeug, das heute Abend in Kansas City ankam, wobei Gegenstände fehlten. Die Ermittlungen dauern an», wurde ein Polizeisprecher bei der BBC zitiert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sollen zwei Personen festgenommen worden sein. (abu/sda/dpa)
Die Reaktion von Thierry Henry ist köstlich
Bei US-Sender Fox besteht das Expertenteam aus Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic und US-Legende Altin Lalas. Als Letzterer auf den britischen TV-Moderator James Corden, der vor Kurzem mit dem Nationalteam der USA drehte, angesprochen wurde, antwortete Lalas: «Wie nennt ihr ihn? Einen Full-Kit-Wanker?» Dabei handelt es sich um eine abschätzige Bezeichnung für eine Person, die abseits des Fussballplatzes die komplette Fussballer-Ausrüstung inklusive Trikothosen und Stulpen trägt. Die Reaktionen von Henry und Ibrahimovic sind köstlich:
Did Alexi Lalas just say “wanker” on national TV 😂😂😂 pic.twitter.com/grKNlK0n4d— InAllKindsOfWeather.com (@AllKindsWeather) June 12, 2026
Iran: Infantino hat Zusagen nicht eingehalten
Der iranische Fussballverband wirft FIFA-Präsident Gianni Infantino vor, Zusagen nicht eingehalten zu haben. Infantino habe uneingeschränkten Zugang für alle Verbandsmitglieder zu den drei WM-Spielen des Iran in den USA versprochen, sagte der iranische WM-Teambetreuer Mahdi Mohammad Nabi am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Nabi ist einer von 15 iranischen Funktionären, die kein US-Visum für die WM-Spiele erhalten haben. «Wir hoffen, dass Herr Infantino tatsächlich seinen Worten Taten folgen lässt und die Versprechen einhält, die er dem iranischen Nationalteam gegeben hat», sagte Nabi.
Am Mittwoch hatte Infantino bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt Irans WM-Teilnahme noch als Beweis für den Erfolg der FIFA bei der Bewältigung komplexer politischer Fragen gefeiert. (nih/t-online)
Am Mittwoch hatte Infantino bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt Irans WM-Teilnahme noch als Beweis für den Erfolg der FIFA bei der Bewältigung komplexer politischer Fragen gefeiert. (nih/t-online)
Neymar fehlt Brasilien beim WM-Auftakt – längere Pause droht
Brasilien muss in seinem ersten WM-Gruppenspiel gegen Marokko und womöglich in der gesamten Gruppenphase auf Neymar verzichten. «Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann», erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner in der Nacht auf Sonntag (0 Uhr). Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.
Brasiliens Altstar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst. (nih/sda/dpa)
Brasiliens Altstar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst. (nih/sda/dpa)
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