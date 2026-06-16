Kurz vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien muss Mitfavorit England eine Kaderanpassung vornehmen. Rechtsverteidiger Tino Livramento fällt für die Endrunde aufgrund einer im Training erlittenen Muskelverletzung in der Wade aus.
Anstelle des 23-Jährigen wurde Trevoh Chalobah von Chelsea am Dienstag nachnominiert. Die «Three Lions» bestreiten am Mittwoch ihr erstes Vorrundenspiel. (abu/sda)
Anstelle des 23-Jährigen wurde Trevoh Chalobah von Chelsea am Dienstag nachnominiert. Die «Three Lions» bestreiten am Mittwoch ihr erstes Vorrundenspiel. (abu/sda)
Tino Livramento has withdrawn from @England's #FIFAWorldCup 2026 squad.— Newcastle United (@NUFC) June 16, 2026
The 23-year-old picked up a minor calf injury in training with the Three Lions on Sunday afternoon. A subsequent scan and medical assessment on Monday unfortunately confirmed he could play no further part… pic.twitter.com/e4cfR7JfSZ