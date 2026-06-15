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WM 2026 im Tagesticker: FIFA schreibt Namen eines Spielers falsch

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Die FIFA hat dasselbe Problem wie wir alle früher +++ Yamal noch nicht startklar

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
15.06.2026, 01:4815.06.2026, 01:48

Das Wichtigste in Kürze:

  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
  • In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Keine Angst, liebe FIFA, mit den Akzenten hatten wir alle Probleme
Beim Spiel der Elfenbeinküste gegen Ecuador zeigt die FIFA in einem Einblender, dass Franck Késsie die Gelbe Karte geholt hat. Dabei heisst der frühere Milan- und Barça-Profi, der seit 2023 für Al-Ahli in Saudi-Arabien spielt, doch Franck Kessié.
Spanien zum WM-Auftakt ohne Yamal in der Startelf
Europameister Spanien wird ohne Jungstar Lamine Yamal in die WM starten. Das bestätigte Trainer Luis de la Fuente vor dem Auftakt gegen Aussenseiter Kap Verde am Montag.

«Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen», sagte der 64-Jährige in Atlanta. Dasselbe gelte für Flügel-Stürmer Nico Williams. Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle de la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden.

Für den Gegner vom Montag (18.00 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta) fand der Erfolgstrainer lobende Worte. «Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut», sagte de la Fuente. «Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden. Es wird ein Kampf, selbst wenn wir gewinnen.» Wenn man denke, es werde ein einfaches Spiel, dann liege man falsch. (nih/sda/dpa)
Neuer stellt WM-Rekord ein
Manuel Neuer ist zurück im Nationalteam und hat gleich mit dem ersten WM-Einsatz eine weitere Bestmarken aufgestellt. Das Auftaktspiel Deutschlands gegen Curaçao in Houston (7:1) war das 20. WM-Spiel des Goalies von Bayern München, der mit 40 Jahren neu auch der älteste deutsche WM-Spieler ist.

Als WM-Rekordgoalie zog Neuer mit Hugo Lloris gleich. Der Franzose hatte ihm die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug entrissen. Lloris hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.

Neuer kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutscher Fussballer erreicht. (ram/sda)
Orange Flut in Dallas

Portugal gedenkt verstorbenem Jota mit Armband
Mitfavorit Portugal ist mit einem besonderen Andenken an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota zur WM gereist. Premierminister Luis Montenegro überreichte jedem Spieler vor dem Abflug in die USA ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Darauf sind die Namen aller WM-Fahrer und ein Schriftzug zu Ehren Jotas zu lesen. Der Stürmer des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien.

Portugals Mittelfeld-Star Vitinha von Paris Saint-Germain sagte bei der ersten Pressekonferenz im WM-Quartier in Palm Beach Gardens in Florida: «Wir wissen das sehr zu schätzen.» Der Premierminister habe den Spielern «die Entscheidung überlassen, ob und wie wir es tragen wollen». Und die Spieler, so Vitinha, hätten alle gemeinsam entschieden, das Armband während des gesamten Turniers zu tragen: auch beim Training und bei den Spielen. (abu/t-online.de)
Die FIFA mag keine Markennahmen
Der Weltfussballverband FIFA mag keine Markennamen – zumindest nicht, wenn er dafür kein Sponsoringgeld bekommt. Das musste zuletzt Textilhersteller Levi's erfahren, der sein Logo beim WM-Stadion in San Francisco abdecken musste. Doch der Markenhass der FIFA geht noch viel weiter: Ein Bild aus dem Inneren des Levi's Stadium zeigt: In der Pressebox werden sogar die Markennamen von Gewürzen und Saucen wie Ketchup abgeklebt. (abu)

«Ziemlich kompliziert» – niederländische Botschaterin erklärt bekannten Tanz
Die niederländische Botschaterin in den USA, Birgitta Tazelaar, nimmt den WM-Gastgeber auf die Schippe. In einem Video erklärt sie den bekannten niederländischen Links-Rechts-Tanz. «Es ist ein ziemlich komplizierter Tanz, also dachten wir, wir zeigen Ihnen, wie wir das machen», adressiert sie die US-Bürger.
So feiern die Australier den Sieg gegen Türkei
Englands Team beklaut – mutmassliche Täter gefasst
Wenige Tage vor dem ersten Spiel wurde Englands Nationalmannschaft bestohlen. Die Polizei hat nun Verdächtige gefasst. Die Staatsanwaltschaft von Jackson County im US-Bundesstaat Missouri hat zwei Männer wegen Hehlerei angeklagt. Sie sollen Trainingsausrüstung der englischen Fussball-Nationalmannschaft gestohlen haben – im Wert von rund 18'000 US-Dollar (rund 14'390 Franken).

Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet, die Einbrüche hätten sich noch vor der Ankunft des Teams im Trainingsquartier ereignet. Was genau entwendet wurde, ist unklar, aber: Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei «alles wieder da. Also ist alles gut.» (abu/t-online.de)
Dieses Public-Viewing kann sich sehen lassen
Die Türkei verliert ihren WM-Auftakt gegen Australien überraschend mit 2:0. Im Antiphellos-Theater in der Küstenstadt Kas ist die Aussicht fast mindestens so spektakulär wie die WM-Spiele in Nordamerika. Und die Tribünen sind prall gefüllt, auch um 6.30 Uhr in der Früh.


Watch party in Turkey, Antalya Antiphellos Amphitheatre 06:30am
by
u/WildBang in
soccer


Aber auch vor Ort in Vancouver waren die türkischen Fans zahlreich anwesend. Bei einem Fanmarsch zum Stadion sorgten tausende Anhänger für gute Stimmung. (abu)


Turkish fans marching down Vancouver’s Pacific Boulevard to the stadium
by
u/Camtastrophe in
soccer
Manuel Neuer steht im deutschen Tor
Rückkehrer Manuel Neuer steht beim WM-Auftakt von Deutschland gegen Curacao im Tor. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschliessenden Pressekonferenz in Houston. «Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen», sagte Nagelsmann. Ausserdem erklärte er, dass Nathaniel Brown als Linksverteidiger in der Startaufstellung stehen werde. Nagelsmann zieht den 22-jährigen Frankfurt-Profi, der mit Bayern München in Verbindung gebracht wird, also Leipzigs David Raum vor. (t-online/nih)
So klang Katars Ausgleich gegen die Nati im katarischen Fernsehen

Arabic commentary of Qatar's injury time goal
by
u/mohamez in
soccer
D'Venus vo Doha, isch schön wie es Füür i dä Nacht
Rangnick bleibt Österreichs Nationaltrainer
Ralf Rangnick bleibt österreichischer Nationaltrainer. Der 67-jährige Deutsche verlängerte seinen nach der Weltmeisterschaft auslaufenden Vertrag bis nach der Kampagne für die EM 2028 in Grossbritannien und Irland, das teilte Österreichs Fussballverband ÖFB mit. Zuletzt war Rangnick von der AC Milan umworben, die einen neuen Sportchef sucht. (ram/sda/apa)
Ein Kandidat für Red Bull Leipzig?

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Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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So sehen die WM-Trikots aus
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Algerien, Heimtrikot
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
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Halbes Happy End: Abgewiesener somalischer Schiri erhält FIFA-Lohn trotzdem
Trotz gültiger Dokumente verwehren US-Behörden Schiedsrichter Omar Artan die Einreise. Er soll trotzdem Geld bekommen, und auch ein grosses Spiel wartet bereits auf ihn.
Die FIFA zahlt dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan offenbar seine volle WM-Prämie – obwohl er bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kein einziges Spiel leitet. Das berichtete die BBC. US-Behörden hatten dem 34-Jährigen am Flughafen von Miami die Einreise verweigert.
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