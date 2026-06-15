Japanese fans interviewed on their experience in Dallas: “Texas is good! Everything is big!”
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Diese Japan-Fans bringen die USA auf den Punkt +++ FIFA schreibt Spielernamen falsch
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
Das denken wir doch alle, wenn wir das erste Mal in die USA kommen
Keine Angst, liebe FIFA, mit den Akzenten hatten wir alle Probleme
Spanien zum WM-Auftakt ohne Yamal in der Startelf
«Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen», sagte der 64-Jährige in Atlanta. Dasselbe gelte für Flügel-Stürmer Nico Williams. Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle de la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden.
Für den Gegner vom Montag (18.00 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta) fand der Erfolgstrainer lobende Worte. «Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut», sagte de la Fuente. «Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden. Es wird ein Kampf, selbst wenn wir gewinnen.» Wenn man denke, es werde ein einfaches Spiel, dann liege man falsch. (nih/sda/dpa)
Neuer stellt WM-Rekord ein
Als WM-Rekordgoalie zog Neuer mit Hugo Lloris gleich. Der Franzose hatte ihm die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug entrissen. Lloris hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.
Neuer kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutscher Fussballer erreicht. (ram/sda)
Orange Flut in Dallas
🇳🇱ORANGE TAKEOVER🇳🇱— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026
Netherlands fans fill the streets of Arlington ahead of today's match with Japan. pic.twitter.com/GSfKKQAqGD
#FIFAWorldCup, ARE YOU READY?! 🧡#NothingLikeOranje #NEDJPN pic.twitter.com/2uDy8WGbc3— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
Portugal gedenkt verstorbenem Jota mit Armband
Portugals Mittelfeld-Star Vitinha von Paris Saint-Germain sagte bei der ersten Pressekonferenz im WM-Quartier in Palm Beach Gardens in Florida: «Wir wissen das sehr zu schätzen.» Der Premierminister habe den Spielern «die Entscheidung überlassen, ob und wie wir es tragen wollen». Und die Spieler, so Vitinha, hätten alle gemeinsam entschieden, das Armband während des gesamten Turniers zu tragen: auch beim Training und bei den Spielen. (abu/t-online.de)
Die FIFA mag keine Markennahmen
How far is FIFA going with its brand restrictions? The condiments at the Levi’s Stadium press box have all been taped over 😆 pic.twitter.com/YD0Imk2eOP— Kevin V. Nguyen (@KevinNguyen_89) June 13, 2026
«Ziemlich kompliziert» – niederländische Botschaterin erklärt bekannten Tanz
"It’s a rather complicated dance, so we figured we’d show you how we Dutch do it." 😉— Birgitta Tazelaar (@NLAmbassadorUSA) June 13, 2026
Showing our American friends the essential Dutch supporter warmup before a soccer game. Jump left, jump right. Simple, right? 🇳🇱🇺🇸⚽️#LinksRechts #Oranje #LeftToRight pic.twitter.com/hGuqzZ2wh4
So feiern die Australier den Sieg gegen Türkei
Absolute SCENES in Melbourne as Australia fans are going wild after the huge FIFA World Cup win! 🗣️ pic.twitter.com/xHlnDrQbuB— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 14, 2026
Englands Team beklaut – mutmassliche Täter gefasst
Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet, die Einbrüche hätten sich noch vor der Ankunft des Teams im Trainingsquartier ereignet. Was genau entwendet wurde, ist unklar, aber: Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei «alles wieder da. Also ist alles gut.» (abu/t-online.de)
Dieses Public-Viewing kann sich sehen lassen
Watch party in Turkey, Antalya Antiphellos Amphitheatre 06:30am
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Aber auch vor Ort in Vancouver waren die türkischen Fans zahlreich anwesend. Bei einem Fanmarsch zum Stadion sorgten tausende Anhänger für gute Stimmung. (abu)
Turkish fans marching down Vancouver’s Pacific Boulevard to the stadium
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Manuel Neuer steht im deutschen Tor
So klang Katars Ausgleich gegen die Nati im katarischen Fernsehen
D'Venus vo Doha, isch schön wie es Füür i dä Nacht
Qatar and Switzerland fans dancing together 🤝 pic.twitter.com/JeyOaMetpl— ITV Football (@itvfootball) June 13, 2026
Rangnick bleibt Österreichs Nationaltrainer
Ein Kandidat für Red Bull Leipzig?
Scottish fans celebrating a police officer doing kick ups with them in Boston 👏🤣🤣🤣 pic.twitter.com/haquuNRn9O— Midnite (@midnite) June 13, 2026
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