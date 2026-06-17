Europameister Spanien wird ohne Jungstar Lamine Yamal in die WM starten. Das bestätigte Trainer Luis de la Fuente vor dem Auftakt gegen Aussenseiter Kap Verde am Montag.«Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen», sagte der 64-Jährige in Atlanta. Dasselbe gelte für Flügel-Stürmer Nico Williams. Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle de la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden.Für den Gegner vom Montag (18.00 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta) fand der Erfolgstrainer lobende Worte. «Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut», sagte de la Fuente. «Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden. Es wird ein Kampf, selbst wenn wir gewinnen.» Wenn man denke, es werde ein einfaches Spiel, dann liege man falsch. (nih/sda/dpa)