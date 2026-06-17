WM-Tagesticker
Sie nehmen das Wässern des Rasens etwas zu ernst ++ Definitiv kein Visum für Ghanas Partey
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
Schicke uns deinen Input
Die USA haben wohl Norwegen mit Island verwechselt und zu ihren Ehren einen Geysir auf den Rasen gesetzt
Ghanas Partey darf definitiv nicht nach Kanada reisen
Ghana muss in seinem ersten WM-Spiel am Mittwoch gegen Panama definitiv ohne Mittelfeldspieler Thomas Partey auskommen. Die Berufung des 33-Jährigen gegen den ursprünglichen Entscheid wurde am Tag vor der Partie von einem kanadischen Gericht abgelehnt.
Der WM-Co-Gastgeber verweigerte dem früheren Arsenal- und jetzigen Villarreal-Profi das Visum, aufgrund einer hängigen Klage in Grossbritannien. Dort wird Partey von mehreren Frauen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. (nih)
Der WM-Co-Gastgeber verweigerte dem früheren Arsenal- und jetzigen Villarreal-Profi das Visum, aufgrund einer hängigen Klage in Grossbritannien. Dort wird Partey von mehreren Frauen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. (nih)
Mbappé spielt mit Spezialtrikot
Das Matchtrikot von Kylian Mbappé unterscheidet sich ganz leicht von denen seiner französischen Teamkollegen. Auf dem linken Ärmel hat der 27-Jährige einen Spezialaufdruck in der Form eines goldenen Schuhs, der ihn als Topskorer der letzten WM in Katar auszeichnet.
Muheim fehlt angeschlagen
Miro Muheimdroht, das zweite Schweizer Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina zu verpassen. Gemäss dem Schweizer Fussballverband hat sich der 28-jährige Abwehrspieler eine leichte Muskelverletzung zugezogen.
Die Art der Blessur wurde nicht näher erläutert. Muheim verpasste jedenfalls das Training am Dienstag – eines von nur zwei vollständigen Mannschaftstrainings vor dem zweiten WM-Auftritt am Donnerstag. Am Mittwoch wird das Schweizer Nationalteam nochmals in San Diego trainieren, bevor die Reise nach Manhattan Beach in der Nähe von Los Angeles ansteht. (abu/sda)
Die Art der Blessur wurde nicht näher erläutert. Muheim verpasste jedenfalls das Training am Dienstag – eines von nur zwei vollständigen Mannschaftstrainings vor dem zweiten WM-Auftritt am Donnerstag. Am Mittwoch wird das Schweizer Nationalteam nochmals in San Diego trainieren, bevor die Reise nach Manhattan Beach in der Nähe von Los Angeles ansteht. (abu/sda)
Englands Livramento verpasst WM
Kurz vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien muss Mitfavorit England eine Kaderanpassung vornehmen. Rechtsverteidiger Tino Livramento fällt für die Endrunde aufgrund einer im Training erlittenen Muskelverletzung in der Wade aus.
Anstelle des 23-Jährigen wurde Trevoh Chalobah von Chelsea am Dienstag nachnominiert. Die «Three Lions» bestreiten am Mittwoch ihr erstes Vorrundenspiel. (abu/sda)
Anstelle des 23-Jährigen wurde Trevoh Chalobah von Chelsea am Dienstag nachnominiert. Die «Three Lions» bestreiten am Mittwoch ihr erstes Vorrundenspiel. (abu/sda)
Tino Livramento has withdrawn from @England's #FIFAWorldCup 2026 squad.— Newcastle United (@NUFC) June 16, 2026
The 23-year-old picked up a minor calf injury in training with the Three Lions on Sunday afternoon. A subsequent scan and medical assessment on Monday unfortunately confirmed he could play no further part… pic.twitter.com/e4cfR7JfSZ
Erstes Mutter-Sohn-Duo der WM-Geschichte
Nach der Einwechslung von Tyler Bindon für Neuseeland im Spiel gegen den Iran gestern, schrieb der 21-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter Jenny Geschichte.
Jenny vertrat nämlich bereits Neuseeland bei den FIFA Frauen-Weltmeisterschaften 2007 und 2011 – Tyler bestritt gestern sein erstes WM-Spiel.
Jenny vertrat nämlich bereits Neuseeland bei den FIFA Frauen-Weltmeisterschaften 2007 und 2011 – Tyler bestritt gestern sein erstes WM-Spiel.
Neymar wird zum fünften Mal Vater
Brasiliens angeschlagener Fussball-Altstar Neymar (34) wird zum fünften Mal Vater. Das gab seine Partnerin Bruna Biancardi in einem gemeinsamen Youtube-Video der Familie bekannt.
Sportlich hat der frühere Profi von Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona aktuell wenig Grund zur Freude. Eine Mitte Mai erlittene Wadenverletzung verhinderte einen Einsatz zum WM-Start gegen Marokko (1:1). Ob er am Freitag (Ortszeit) im zweiten Gruppenspiel gegen Aussenseiter Haiti in Philadelphia auflaufen kann, gilt weiter als äusserst fraglich. (car/sda/dpa)
Sportlich hat der frühere Profi von Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona aktuell wenig Grund zur Freude. Eine Mitte Mai erlittene Wadenverletzung verhinderte einen Einsatz zum WM-Start gegen Marokko (1:1). Ob er am Freitag (Ortszeit) im zweiten Gruppenspiel gegen Aussenseiter Haiti in Philadelphia auflaufen kann, gilt weiter als äusserst fraglich. (car/sda/dpa)
Kanzler Merz schenkt Trump zum 80. Geburtstag ein Deutschland-Trikot
Der US-Präsident Donald Trump traf am G7-Gipfel in Évian auf den deutschen Kanzler Friedrich Merz. Anlässlich seines 80. Geburtstags schenkt ihm Merz ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit seinem Namen und der Nummer 47 – der Republikaner ist nämlich der 47. Präsident der Vereinigten Staaten.
Lamouchi nach Auftaktpleite freigestellt, Renard übernimmt
Tunesien sorgt bei der WM für ein Kuriosum. Nach nur einem Spiel ist für den bisherigen Trainer Sabri Lamouchi Schluss. Er wird durch Hervé Renard ersetzt. Dies gab Moez Nasri, der Präsident des tunesischen Fussballverbands, im staatlichen Fernsehen bekannt. Lamouchi war erst seit Januar im Amt und muss seinen Posten nach der 1:5-Niederlage im WM-Auftaktspiel gegen Schweden wieder räumen.
Renard wird am Dienstag im WM-Camp der Tunesier in Monterrey erwartet. Der 57-jährige Franzose übernimmt die Mannschaft bis zum Ende der WM. Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt bereits einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Titel beim Afrika-Cup. (riz/sda/afp)
Renard wird am Dienstag im WM-Camp der Tunesier in Monterrey erwartet. Der 57-jährige Franzose übernimmt die Mannschaft bis zum Ende der WM. Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt bereits einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Titel beim Afrika-Cup. (riz/sda/afp)
Fan verliert eine Million US-Dollar wegen Spanien-Unentschieden
Diese Sportwette ging komplett nach hinten los: Ein Fan setzte eine Million US-Dollar (umgerechnet etwa 800'000 Schweizer Franken) auf einen Sieg von Spanien gegen den klaren Aussenseiter Kap Verde. Gemäss dem «Telegraph» wurde die Wette auf der US-amerikanischen Plattform «Polymarket» platziert und der Nutzer hätte über 100'000 US-Dollar gewinnen können. Bekanntlich endete die Partie mit einem 0:0-Unentschieden.
Besser lief es bei einem anderen Sportwetten-Fan. So soll dieser 400.000 US-Dollar darauf gesetzt haben, dass Spanien nicht gewinnt und der Nutzer kann sich nun über einen Gewinn von 4,7 Millionen US-Dollar freuen.
Besser lief es bei einem anderen Sportwetten-Fan. So soll dieser 400.000 US-Dollar darauf gesetzt haben, dass Spanien nicht gewinnt und der Nutzer kann sich nun über einen Gewinn von 4,7 Millionen US-Dollar freuen.
Nächste Nati-Heimspiele in Luzern
Das Schweizer Fussball-Nationalteam trägt seine ersten zwei Länderspiele nach der laufenden WM in Luzern aus.
Gegner sind in der Nations League am Samstag, 3. Oktober, Slowenien und am Dienstag, 6. Oktober, Nordmazedonien. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. (ram/sda)
Gegner sind in der Nations League am Samstag, 3. Oktober, Slowenien und am Dienstag, 6. Oktober, Nordmazedonien. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. (ram/sda)
Hohe Quote für das SRF
1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Auftaktspiel der Schweizer Nati gegen Katar im SRF geschaut. Wie der Sender mitteilt, entsprach dies einem Marktanteil von 77,4 Prozent. Zudem wurden rund 600'000 Starts des Livestreams gezählt. «Das riesige Interesse unseres Publikums am Auftakt der Schweizer Nationalmannschaft freut mich sehr», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, in einer Mitteilung zitiert. (ram)
Kaiser trifft König – und gemeinsam verfolgt man das Auftaktspiel
Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako aus Japan haben sich am Sonntag mit dem niederländischen König Willem-Alexander und der Königin Maxima getroffen – gemeinsam schauten sie sich das WM-Auftaktspiel Japan gegen Niederlande an. Das Spiel endete mit einem 2:2.
Das denken wir doch alle, wenn wir das erste Mal in die USA kommen
Japanische Fans werden gefragt, wie es ihnen in Dallas gefällt. Noch vor dem 2:2-Unentschieden gegen die Niederlande sagen diese: «Texas ist gut! Alles ist gross!»
Japanese fans interviewed on their experience in Dallas: “Texas is good! Everything is big!”
by
u/Goosedukee in
soccer
Keine Angst, liebe FIFA, mit den Akzenten hatten wir alle Probleme
Beim Spiel der Elfenbeinküste gegen Ecuador zeigt die FIFA in einem Einblender, dass Franck Késsie die Gelbe Karte geholt hat. Dabei heisst der frühere Milan- und Barça-Profi, der seit 2023 für Al-Ahli in Saudi-Arabien spielt, doch Franck Kessié.
Spanien zum WM-Auftakt ohne Yamal in der Startelf
Europameister Spanien wird ohne Jungstar Lamine Yamal in die WM starten. Das bestätigte Trainer Luis de la Fuente vor dem Auftakt gegen Aussenseiter Kap Verde am Montag.
«Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen», sagte der 64-Jährige in Atlanta. Dasselbe gelte für Flügel-Stürmer Nico Williams. Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle de la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden.
Für den Gegner vom Montag (18.00 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta) fand der Erfolgstrainer lobende Worte. «Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut», sagte de la Fuente. «Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden. Es wird ein Kampf, selbst wenn wir gewinnen.» Wenn man denke, es werde ein einfaches Spiel, dann liege man falsch. (nih/sda/dpa)
«Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen», sagte der 64-Jährige in Atlanta. Dasselbe gelte für Flügel-Stürmer Nico Williams. Ob das Duo für einige Minuten zum Einsatz kommt, wolle de la Fuente je nach Spielverlauf entscheiden.
Für den Gegner vom Montag (18.00 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta) fand der Erfolgstrainer lobende Worte. «Taktisch sind sie sehr gut strukturiert, die Spieler sind sehr schnell und physisch gut», sagte de la Fuente. «Sie könnten eine der Überraschungsmannschaften werden. Es wird ein Kampf, selbst wenn wir gewinnen.» Wenn man denke, es werde ein einfaches Spiel, dann liege man falsch. (nih/sda/dpa)
Neuer stellt WM-Rekord ein
Manuel Neuer ist zurück im Nationalteam und hat gleich mit dem ersten WM-Einsatz eine weitere Bestmarken aufgestellt. Das Auftaktspiel Deutschlands gegen Curaçao in Houston (7:1) war das 20. WM-Spiel des Goalies von Bayern München, der mit 40 Jahren neu auch der älteste deutsche WM-Spieler ist.
Als WM-Rekordgoalie zog Neuer mit Hugo Lloris gleich. Der Franzose hatte ihm die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug entrissen. Lloris hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.
Neuer kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutscher Fussballer erreicht. (ram/sda)
Als WM-Rekordgoalie zog Neuer mit Hugo Lloris gleich. Der Franzose hatte ihm die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug entrissen. Lloris hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.
Neuer kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutscher Fussballer erreicht. (ram/sda)
Orange Flut in Dallas
🇳🇱ORANGE TAKEOVER🇳🇱— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026
Netherlands fans fill the streets of Arlington ahead of today's match with Japan. pic.twitter.com/GSfKKQAqGD
#FIFAWorldCup, ARE YOU READY?! 🧡#NothingLikeOranje #NEDJPN pic.twitter.com/2uDy8WGbc3— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
Mehr zur WM 2026
- Nach dem Schlusspfiff beginnt die Gefahr: Während der WM steigt die Gewalt an Frauen an
- «Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
- Die Schweiz spielt in architektonischen Meisterwerken – die Besonderheiten der WM-Stadien
- Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM