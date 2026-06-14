Mitfavorit Portugal ist mit einem besonderen Andenken an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota zur WM gereist. Premierminister Luis Montenegro überreichte jedem Spieler vor dem Abflug in die USA ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Darauf sind die Namen aller WM-Fahrer und ein Schriftzug zu Ehren Jotas zu lesen. Der Stürmer des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien.Portugals Mittelfeld-Star Vitinha von Paris Saint-Germain sagte bei der ersten Pressekonferenz im WM-Quartier in Palm Beach Gardens in Florida: «Wir wissen das sehr zu schätzen.» Der Premierminister habe den Spielern «die Entscheidung überlassen, ob und wie wir es tragen wollen». Und die Spieler, so Vitinha, hätten alle gemeinsam entschieden, das Armband während des gesamten Turniers zu tragen: auch beim Training und bei den Spielen. (abu/t-online.de)