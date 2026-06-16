Miro Muheimdroht, das zweite Schweizer Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina zu verpassen. Gemäss dem Schweizer Fussballverband hat sich der 28-jährige Abwehrspieler eine leichte Muskelverletzung zugezogen.
Die Art der Blessur wurde nicht näher erläutert. Muheim verpasste jedenfalls das Training am Dienstag – eines von nur zwei vollständigen Mannschaftstrainings vor dem zweiten WM-Auftritt am Donnerstag. Am Mittwoch wird das Schweizer Nationalteam nochmals in San Diego trainieren, bevor die Reise nach Manhattan Beach in der Nähe von Los Angeles ansteht. (abu/sda)
Die Art der Blessur wurde nicht näher erläutert. Muheim verpasste jedenfalls das Training am Dienstag – eines von nur zwei vollständigen Mannschaftstrainings vor dem zweiten WM-Auftritt am Donnerstag. Am Mittwoch wird das Schweizer Nationalteam nochmals in San Diego trainieren, bevor die Reise nach Manhattan Beach in der Nähe von Los Angeles ansteht. (abu/sda)