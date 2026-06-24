Brasiliens Stürmerstar Neymar steht vor seinem ersten Einsatz an der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass der noch immer teuerste Spieler der Geschichte seine Wadenverletzung auskuriert hat. Die Brasilianer treffen in ihrem letzten Gruppenspiel in Miami auf Schottland (Donnerstag, 0 Uhr). «Er ist einsetzbar. Er hat sehr gut trainiert. Er ist fit und bereit, zu spielen», sagte Ancelotti über Neymar. «Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität.» (nih/sda/dpa)
WM-Tagesticker
Oranje-Fan beeindruckt mehr als alle Stars 🍺 +++ Neymar vor erstem Einsatz
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Schicke uns deinen Input
Neymar vor erstem Einsatz
Das ist beeindruckender als alles, was wir bisher an der WM gesehen haben
Do you need a tray mate?— Proper Football (@ProperFootball8) June 23, 2026
Nah, I'll be OK.
A Dutch supporter ordered 26 pints of Tennants 🍻 in a bar in Scotland on Saturday whilst watching the Netherlands 🇳🇱 take on Sweden 🇸🇪
Unbelievable effort carrying them all back to his mates!
👏🏼👏🏼👏🏼
😂😂😂#Netherlands #Dutch… pic.twitter.com/bja1vakbRd
US-Regierung lockert Reiseauflagen für Irans WM-Team
Die US-Regierung lockert die Reisebeschränkungen für die iranische Nationalmannschaft bei der Fussball-WM. Für das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten am Samstag 5 Uhr Schweizer Zeit in Seattle dürfe die Mannschaft bereits zwei Tage vor der Partie in die USA einreisen, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) auf Anfrage mit.
Bei den ersten beiden WM-Partien in Los Angeles war dem Team die Einreise erst innerhalb von 24 Stunden vor dem Anpfiff gestattet worden. An der Pflicht zur sofortigen Ausreise nach dem Spiel halte die Regierung fest, hiess es nun. «Die iranische Mannschaft wird weiterhin verpflichtet sein, das Land am Tag des Spiels zu verlassen», erklärte ein DHS-Sprecher.
Das iranische Team hat sein Basislager im mexikanischen Tijuana. Iranische Spieler und Funktionäre hatten die Sonderauflagen wiederholt kritisiert und eine Gleichbehandlung mit den anderen WM-Teilnehmern gefordert. Die Auflagen waren vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs eingeführt worden, in dem sich Washington und Teheran jüngst auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. (nih/sda/dpa)
Bei den ersten beiden WM-Partien in Los Angeles war dem Team die Einreise erst innerhalb von 24 Stunden vor dem Anpfiff gestattet worden. An der Pflicht zur sofortigen Ausreise nach dem Spiel halte die Regierung fest, hiess es nun. «Die iranische Mannschaft wird weiterhin verpflichtet sein, das Land am Tag des Spiels zu verlassen», erklärte ein DHS-Sprecher.
Das iranische Team hat sein Basislager im mexikanischen Tijuana. Iranische Spieler und Funktionäre hatten die Sonderauflagen wiederholt kritisiert und eine Gleichbehandlung mit den anderen WM-Teilnehmern gefordert. Die Auflagen waren vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs eingeführt worden, in dem sich Washington und Teheran jüngst auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. (nih/sda/dpa)
Didier Deschamps trauert um seine Mutter
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wird das letzte WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Norwegen am Freitag verpassen. Wie der französische Fussballverband (FFF) am Dienstag mitteilte, ist die Mutter des 57-Jährigen verstorben.
Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird deshalb weder die Trainingseinheiten vor der Partie leiten noch beim abschliessenden Spiel der Gruppe I auf der Trainerbank sitzen. Während seiner Abwesenheit wird Deschamps von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten, teilte der Verband mit. Nach je zwei Siegen geht es für Frankreich und Norwegen im Direktduell um den Gruppensieg. (riz/sda/afp)
Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird deshalb weder die Trainingseinheiten vor der Partie leiten noch beim abschliessenden Spiel der Gruppe I auf der Trainerbank sitzen. Während seiner Abwesenheit wird Deschamps von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten, teilte der Verband mit. Nach je zwei Siegen geht es für Frankreich und Norwegen im Direktduell um den Gruppensieg. (riz/sda/afp)
Trump übergibt WM-Pokal
Donald Trump liess sich an der laufenden WM bislang nicht blicken. Nun steht jedoch fest, dass der US-Präsident beim Final vom 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York den WM-Pokal an den Sieger überreichen wird. Dies teilte die FIFA der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino wird Trump die Trophäe übergeben.
Für Trump ist eine Pokalübergabe im Fussball nichts Neues. Bereits beim Final der Klub-WM 2025 überreichte er gemeinsam mit Infantino die Trophäe an den Sieger und sorgte anschliessend mit seinem Verbleib auf der Bühne nicht nur bei den Spielern von Chelsea für Verwunderung. (riz/sda/afp)
Für Trump ist eine Pokalübergabe im Fussball nichts Neues. Bereits beim Final der Klub-WM 2025 überreichte er gemeinsam mit Infantino die Trophäe an den Sieger und sorgte anschliessend mit seinem Verbleib auf der Bühne nicht nur bei den Spielern von Chelsea für Verwunderung. (riz/sda/afp)
Dieser Argentinier jubelt mit der Mannschaft fast mit
Me fui gritar el gol con el máximo goleador en la historia de los mundiales! pic.twitter.com/a0yEnPsW7y— Grego Rossello (@gregorossello) June 22, 2026
Von wegen Diktator – Mbappé ist ganz hilfreich
Vor dem Start der WM gab es rund um das französische Team böse Gerüchte: Stürmerstar Kylian Mbappé verhalte sich wie ein Diktator. Er wolle nicht nach hinten arbeiten und sei in der Mannschaft unbeliebt. Nach den ersten zwei Spielen lässt sich sagen: Momentan geht es bei Frankreich entgegen dieser Gerüchte ziemlich harmonisch zu und her. Mbappé brilliert (2 Spiele, 4 Tore) und scheint nicht nur im eigenen Team gute Stimmung zu verbreiten.
Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)
Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)
Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B— fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026
Bei Messi wird sogar Zlatan bescheiden
Die ganze Welt ist beeindruckt von Lionel Messis Auftritten an diesem Turnier – sogar Zlatan Ibrahimovic. «Das ist Messis Turnier», sagt der Schwede, der während der WM für den US-Sender Fox als Experte tätig ist. Und Ibrahimovic fügt an: «Er hat nun in zwei Spielen fünf Tore. Ich habe an zwei Weltmeisterschaften kein einziges Tor gemacht. Ich freue mich für ihn und ich hoffe, er geniesst es genauso, wie wir es geniessen, ihm zuzuschauen.»
Zlatan Rates Messi ahead of himself. 😅 pic.twitter.com/fUIOCSjmfE— Marui (@ian_kimaru) June 23, 2026
So sah Messis Rekordtor aus seiner Perspektive aus
Salah feiert in den Strassen Vancouvers
Im neunten Versuch hat es für Ägypten endlich geklappt, den ersten WM-Sieg zu holen. Das 3:1 gegen Neuseeland feiern die ägyptischen Spieler gemeinsam mit ihren Fans in den Strassen Vancouvers. (abu)
Egypt's Mo Salah singing and dancing in the streets of Vancouver with fans and fellow teammates.
by
u/Itchy-Engineering440 in
soccer
Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zu Torrekord
Lionel Messi ist nun der alleinige Leader in der ewigen WM-Torschützenliste. Mit nun 18 Toren hat er Miroslav Klose abgelöst. Der deutsche Stürmer gratulierte dem Argentinier unmittelbar nach dem Tor: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung mit einer guten Portion Humor. «Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!» (nih/t-online)
So herrlich reagiert Undav auf das entscheidende Tor gegen die Elfenbeinküste
Deniz Undav schoss das deutsche Nationalteam am Samstag nach einem 0:1-Rückstand gegen die Elfenbeinküste mit einem Doppelpack doch noch zum Sieg. Zusammen mit seinem Mitspieler Nadiem Amiri analysierte der Stürmer vom VfB Stuttgart seinen entscheidenden Treffer, dies auf sehr sympathische Art und Weise.
"Like Il Fenomeno": Deniz Undav and Nadiem Amiri react to the deciding goal against Cote d'Ivoire and their celebration afterwards
by
u/Halo1592 in
soccer
Das iranische Team bedankt sich bei LA
Nach der Partie vom Iran gegen Belgien wurde in der Kabine der Iraner ein kleiner Brief hinterlassen. In diesem schrieb das iranische Nationalteam: «Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute bleibt der iranische Geist lebendig und unerschütterlich. Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, wir haben mit Ehre gespielt und wir gehen mit Würde. Danke, Los Angeles, für deine Gastfreundschaft.»
So viel Rennen die schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft
Whose the fastest?— SimonBrundish (@SimonBrundish) June 21, 2026
Who’s the most intense runners at the @FIFAWorldCup so far pic.twitter.com/M34eo16kwW
Mehr zur WM 2026
- Nach dem Schlusspfiff beginnt die Gefahr: Während der WM steigt die Gewalt an Frauen an
- «Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
- Die Schweiz spielt in architektonischen Meisterwerken – die Besonderheiten der WM-Stadien
- Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM