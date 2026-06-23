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WM 2026 im Tagesticker: So sah Messis Rekordtor aus seiner Sicht aus

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So sah Messis Rekordtor aus seiner Perspektive aus +++ Salah feiert in Vancouver

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
23.06.2026, 09:1923.06.2026, 09:19
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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So sah Messis Rekordtor aus seiner Perspektive aus

BBC's 3D first person simulation of Messi's record breaking goal vs Austria.
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u/Sad-Concentrate168 in
soccer
«Erinnere mich nicht an jeden Treffer»: Das sagt Lionel Messi zu seinem WM-Rekord
Salah feiert in den Strassen Vancouvers
Im neunten Versuch hat es für Ägypten endlich geklappt, den ersten WM-Sieg zu holen. Das 3:1 gegen Neuseeland feiern die ägyptischen Spieler gemeinsam mit ihren Fans in den Strassen Vancouvers. (abu)


Egypt's Mo Salah singing and dancing in the streets of Vancouver with fans and fellow teammates.
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u/Itchy-Engineering440 in
soccer
Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zu Torrekord
Lionel Messi ist nun der alleinige Leader in der ewigen WM-Torschützenliste. Mit nun 18 Toren hat er Miroslav Klose abgelöst. Der deutsche Stürmer gratulierte dem Argentinier unmittelbar nach dem Tor: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung mit einer guten Portion Humor. «Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!» (nih/t-online)

So herrlich reagiert Undav auf das entscheidende Tor gegen die Elfenbeinküste
Deniz Undav schoss das deutsche Nationalteam am Samstag nach einem 0:1-Rückstand gegen die Elfenbeinküste mit einem Doppelpack doch noch zum Sieg. Zusammen mit seinem Mitspieler Nadiem Amiri analysierte der Stürmer vom VfB Stuttgart seinen entscheidenden Treffer, dies auf sehr sympathische Art und Weise.


"Like Il Fenomeno": Deniz Undav and Nadiem Amiri react to the deciding goal against Cote d'Ivoire and their celebration afterwards
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u/Halo1592 in
soccer
Das iranische Team bedankt sich bei LA
Nach der Partie vom Iran gegen Belgien wurde in der Kabine der Iraner ein kleiner Brief hinterlassen. In diesem schrieb das iranische Nationalteam: «Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute bleibt der iranische Geist lebendig und unerschütterlich. Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, wir haben mit Ehre gespielt und wir gehen mit Würde. Danke, Los Angeles, für deine Gastfreundschaft.»
So viel Rennen die schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft

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Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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So sehen die WM-Trikots aus
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