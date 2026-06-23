Nach der Partie vom Iran gegen Belgien wurde in der Kabine der Iraner ein kleiner Brief hinterlassen. In diesem schrieb das iranische Nationalteam: «Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute bleibt der iranische Geist lebendig und unerschütterlich. Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, wir haben mit Ehre gespielt und wir gehen mit Würde. Danke, Los Angeles, für deine Gastfreundschaft.»