Die ganze Welt ist beeindruckt von Lionel Messis Auftritten an diesem Turnier – sogar Zlatan Ibrahimovic. «Das ist Messis Turnier», sagt der Schwede, der während der WM für den US-Sender Fox als Experte tätig ist. Und Ibrahimovic fügt an: «Er hat nun in zwei Spielen fünf Tore. Ich habe an zwei Weltmeisterschaften kein einziges Tor gemacht. Ich freue mich für ihn und ich hoffe, er geniesst es genauso, wie wir es geniessen, ihm zuzuschauen.»
Zlatan Rates Messi ahead of himself. 😅 pic.twitter.com/fUIOCSjmfE— Marui (@ian_kimaru) June 23, 2026