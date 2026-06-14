Vergünstigung der Kinderbetreuung: Darüber wird am Sonntag im Kanton St.Gallen abgestimmt
Kanton St.Gallen: Beiträge zur Kinderbetreuung
Darum geht es: Der Kanton St.Gallen unterstützt die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung mit jährlich 10 Millionen Franken. Das neue Gesetz vereinheitlicht die Vergünstigungen im ganzen Kanton, ermöglicht flexible Nutzung von Angeboten und richtet sich nach Einkommen, Vermögen und Erwerbspensum der Eltern. Die Auszahlung erfolgt über eine elektronische Plattform.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung
Ausgezählt: 36/75 | Stand: Zwischenresultat
54,6% Ja
45,4% Nein
(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 37/76 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 37/76 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: