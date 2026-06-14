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St Gallen
Abstimmungen 2026

Abstimmung im Kanton St.Gallen: Alle Resultate vom 14. Juni 2026

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton St. Gallen.
Im Kanton St.Gallen geht es am Sonntag um die Finanzierung von Kinderbetreuung.Bild: keystone/watson

Vergünstigung der Kinderbetreuung: Darüber wird am Sonntag im Kanton St.Gallen abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton St.Gallen abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton St.Gallen dazu.
14.06.2026, 07:0014.06.2026, 10:39

Kanton St.Gallen: Beiträge zur Kinderbetreuung

In der Schweiz besucht jedes dritte Kind eine Kindertagesst
Im Kanton St.Gallen sollen die Beiträge zur Kinderbetreuung vereinheitlicht werden.Bild: sda

Darum geht es: Der Kanton St.Gallen unterstützt die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung mit jährlich 10 Millionen Franken. Das neue Gesetz vereinheitlicht die Vergünstigungen im ganzen Kanton, ermöglicht flexible Nutzung von Angeboten und richtet sich nach Einkommen, Vermögen und Erwerbspensum der Eltern. Die Auszahlung erfolgt über eine elektronische Plattform.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung

Ausgezählt: 36/75 | Stand: Zwischenresultat

54,6% Ja

45,4% Nein

(leo)

Alle Abstimmungs-News im Liveticker

Liveticker
Enges Rennen bei der 10-Millionen-Initiative ++ Ja-Trend beim Zivildienstgesetz

Die nationalen Abstimmungsresultate live:

SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz

Ausgezählt: 37/76 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz

Ausgezählt: 37/76 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Umfrage
«Nein»-Lager bei 10-Millionen-Initiative legt zu – spannendes Rennen beim Zivildienst
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Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
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Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
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