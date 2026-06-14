Obligatorische Zahnversicherung: Darüber wird am Sonntag im Kanton Tessin abgestimmt
Kanton Tessin: Obligatorische Zahnversicherung
Darum geht es: Diese Initiative will eine obligatorische kantonale Versicherung einführen, die die Kosten für grundlegende zahnärztliche Behandlungen übernimmt, finanziert durch Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und dem Kanton. Ziel ist ein vereinfachter Zugang zu Zahnpflege, besonders für Mittel- und Geringverdienende, um gesundheitliche Folgeschäden zu vermeiden.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Iniziativa popolare legislativa generica "Per il rimborso delle cure dentarie"
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Kanton Tessin: Neubewertung von Immobilien
Darum geht es: Diese Initiative will in der Kantonsverfassung verankern, dass eine allgemeine Neubewertung von Immobilien nicht automatisch eine höhere Steuerlast oder niedrigere Sozialleistungen zur Folge haben darf. Damit sollen unerwartete finanzielle Belastungen für Familien, ältere Eigentümer, Mieter und Unternehmen vermieden werden.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Iniziativa popolare costituzionale elaborata "Si alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima"
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(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
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Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
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Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: