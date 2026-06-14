Eine Initiative fordert im Kanton Tessin, dass eine obligatorische Zahnversicherung eingeführt wird. Bild: keystone/watson

Obligatorische Zahnversicherung: Darüber wird am Sonntag im Kanton Tessin abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Tessin abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Tessin dazu.

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Kanton Tessin: Obligatorische Zahnversicherung

Der Besuch beim Zahnarzt soll im Tessin über eine obligatorische Versicherung geregelt werden. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Diese Initiative will eine obligatorische kantonale Versicherung einführen, die die Kosten für grundlegende zahnärztliche Behandlungen übernimmt, finanziert durch Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und dem Kanton. Ziel ist ein vereinfachter Zugang zu Zahnpflege, besonders für Mittel- und Geringverdienende, um gesundheitliche Folgeschäden zu vermeiden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare legislativa generica "Per il rimborso delle cure dentarie" Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Tessin: Neubewertung von Immobilien

Darum geht es: Diese Initiative will in der Kantonsverfassung verankern, dass eine allgemeine Neubewertung von Immobilien nicht automatisch eine höhere Steuerlast oder niedrigere Sozialleistungen zur Folge haben darf. Damit sollen unerwartete finanzielle Belastungen für Familien, ältere Eigentümer, Mieter und Unternehmen vermieden werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare costituzionale elaborata "Si alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima" Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd