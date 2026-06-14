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Abstimmungen 2026

Abstimmung im Kanton Tessin: Alle Resultate vom 14. Juni 2026

Abstimmungen in der Schweiz: Die Resultate aus dem Kanton Tessin.
Eine Initiative fordert im Kanton Tessin, dass eine obligatorische Zahnversicherung eingeführt wird.Bild: keystone/watson

Obligatorische Zahnversicherung: Darüber wird am Sonntag im Kanton Tessin abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Tessin abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Tessin dazu.
14.06.2026, 07:0014.06.2026, 10:38

Kanton Tessin: Obligatorische Zahnversicherung

Dentist Martin von Ziegler removes tartar from a patient&#039;s teeth with a curette in his dental practice in Zurich, Switzerland, pictured on April 6, 2010. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Zahnarzt Martin ...
Der Besuch beim Zahnarzt soll im Tessin über eine obligatorische Versicherung geregelt werden.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Diese Initiative will eine obligatorische kantonale Versicherung einführen, die die Kosten für grundlegende zahnärztliche Behandlungen übernimmt, finanziert durch Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und dem Kanton. Ziel ist ein vereinfachter Zugang zu Zahnpflege, besonders für Mittel- und Geringverdienende, um gesundheitliche Folgeschäden zu vermeiden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare legislativa generica "Per il rimborso delle cure dentarie"

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Tessin: Neubewertung von Immobilien

Darum geht es: Diese Initiative will in der Kantonsverfassung verankern, dass eine allgemeine Neubewertung von Immobilien nicht automatisch eine höhere Steuerlast oder niedrigere Sozialleistungen zur Folge haben darf. Damit sollen unerwartete finanzielle Belastungen für Familien, ältere Eigentümer, Mieter und Unternehmen vermieden werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Iniziativa popolare costituzionale elaborata "Si alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima"

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Alle Abstimmungs-News im Liveticker

Liveticker
Enges Rennen bei der 10-Millionen-Initiative ++ Ja-Trend beim Zivildienstgesetz

Die nationalen Abstimmungsresultate live:

SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz

Ausgezählt: 0/100 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Umfrage
«Nein»-Lager bei 10-Millionen-Initiative legt zu – spannendes Rennen beim Zivildienst
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Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
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Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
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