Live vom Chasseral: Hier kannst du die Sonnenfinsternis ab 19.20 Uhr mitverfolgen. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Liveticker

Die Sonnenfinsternis live im Ticker

Mehr «Schweiz»

Das Wichtigste in Kürze

Am Mittwoch wird von der Schweiz aus eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein. In Island und Nordspanien wird sie sogar als totale Sonnenfinsternis zu bestaunen sein.

In der Schweiz bricht kurz vor der Sonnenfinsternis die Suche nach Schutzbrillen aus. In den allermeisten Optikergeschäften sind die Brillen mittlerweile vergriffen.

Behörden warnen davor, die Finsternis ohne Schutzbrille zu beobachten. Dies kann zu irreversiblen Schäden auf der Netzhaut führen.

Schicke uns deinen Input 18:04 Die Fraktion «Brillenfrei» ist bereit





Auf der watson-Redaktion sind Spezialbrillen, um die Sonnenfinsternis zu beobachten, leider eine Seltenheit. Kaum jemand hat rechtzeitig eine ergattern können. Doch das hält einige nicht davon ab, sich das Ereignis entgehen zu lassen – etwa Reporterin Hanna Hubacher, die zu Bastelschere und Klebeband gegriffen hat, um das Spektakel mit der Camera obscura zu verfolgen. 18:00 Totale Finsternis kurz vor Sonnenuntergang in Spanien Entlang der Route der totalen Sonnenfinsternis kommt es zu einem seltenen Schauspiel. In Island dauert die totale Verdunkelung am längsten – rund zwei Minuten und 15 Sekunden.



Besonders spektakulär dürfte es aber in Spanien und an der nordöstlichen Spitze Portugals werden. Dort tritt die totale Finsternis kurz vor Sonnenuntergang ein. In León beginnt sie um 20.28 Uhr Ortszeit und endet um 20.30 Uhr. Danach geht die Sonne noch teilweise verfinstert unter – als schmale Sichel am Horizont. (mke) 17:31 Briten sollen während Finsternis Strom sparen Britische Haushalte sollen während der Sonnenfinsternis weniger Strom verbrauchen. Wie CNN berichtet, ruft der Anbieter Octopus Energy dazu auf, zwischen 18 und 20 Uhr Ortszeit möglichst keine Waschmaschinen oder Geschirrspüler laufen zu lassen.



Grund ist der erwartete Einbruch bei der Solarstrom-Produktion. In Grossbritannien werden zeitweise rund 90 Prozent der Sonne verdeckt. Wenn genügend Haushalte ihren Verbrauch verschieben, könnten weniger zusätzliche Gaskraftwerke nötig werden. (mke)

Das erwartet die Schweiz am Mittwoch

Über der Schweiz wird sich am Mittwoch, dem 12. August 2026, eine partielle Sonnenfinsternis einstellen. Der Mond schiebt sich dabei von uns aus gesehen vor die Sonne und verdeckt diese am Höhepunkt bis zu 93 Prozent. Der Höhepunkt wird zwischen 20.15 und 20.20 erwartet, das Ereignis beginnt aber bereits um 19 Uhr (im Nordosten) und endet um 20.45 mit dem Sonnenuntergang.

Über Island und Nordspanien wird das Ereignis als totale Sonnenfinsternis zu bestaunen sein. In Spanien befürchten Behörden, dass es zu grossen Menschenaufläufen kommen könnte.

Weil der Blick in die Sonne Schäden auf der Netzhaut hinterlässt, ist eine Schutzbrille für eine Beobachtung unabdingbar. Diese ist in diversen Optikergeschäften mittlerweile ausverkauft. Vor mehreren Läden kam es zu grösseren Menschenansammlungen.

In Bern stehen die Menschen am Dienstag Schlange, um eine Schutzbrille zu ergattern. Bild: keystone

Die nächste vergleichbare Sonnenfinsternis wird in der Schweiz erst im Jahr 2075 zu sehen sein. (leo)