Chinas Kampfjets drangsalieren USA im internationalen Luftraum

Navy-Admiral John Aquilino, der Befehlshaber des US-Kommandos für den Indopazifik, setzte die Aktionen Chinas in einen Kontext: «Abfangjagden finden jeden Tag auf der ganzen Welt statt, und die grosse Mehrheit wird sicher und ohne Zwischenfälle durchgeführt.» Es gebe keinen Grund, warum das im indopazifischen Raum anders sein sollte. Deshalb bitte auch er seit zweieinhalb Jahren um Gespräche mit chinesischen Gesprächspartnern. «Ich warte nach wie vor darauf, dass eine meiner Anfragen beantwortet wird», sagte er. Und: «Ich freue mich darauf, mit meinen Gesprächspartnern zu sprechen. Ich denke, dass die Entwicklung dieser Beziehung für die Aufrechterhaltung des Friedens und der Stabilität in der Region von entscheidender Bedeutung ist.» (lzo)

Die USA flögen, segelten und operierten schon seit Jahrzehnten sicher, verantwortungsvoll und im Einklang mit dem Völkerrecht in der Region. Verbündete und Partner begrüssten die Präsenz der USA im indopazifischen Raum, weil sie eine gemeinsame regionale Vision von Frieden und Sicherheit vorantreibe, heisst es weiter. Die Chinesen würden versuchen, mit diesen «riskanten Flugmanövern» andere Mitglieder der Staatengemeinde im internationalen Luftraum einzuschüchtern und zu nötigen, so die Analyse des US-Verteidigungsministeriums .

Die Videos zeigen, wie chinesische Jets gefährlich nahe an amerikanische Flugzeuge heran- oder an ihnen vorbeifliegen. Auf einem Video ist sogar zu sehen, wie ein chinesischer Jet direkt neben einem US-Flugzeug sogenannte «Flares» oder Täuschkörper zündet. Laut den USA entstanden alle diese Videos bei rechtmässigen und legalen Flügen im internationalen Luftraum.

Welcome to China – das denkt das Internet über China

Grenzzugang zu Gaza soll am Freitag geöffnet werden ++ Israel will baldige Bodenoffensive

Ich war an der Paris Fashion Week – und es war absurd

Mit einer Einladung des Schweizer Modedesigners Kévin Germanier ging für mich ein Kleinmädchentraum in Erfüllung. Ich durfte an die «Paris Fashion Week». An den Ort, an dem alle weltberühmten Designerinnen und Designer ihre Modekollektionen präsentierten. Gemeinsam mit den Modewochen in New York, London und Mailand wird sie zu den vier wichtigsten Terminen des Fashionjahres gezählt.