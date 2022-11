Die «TikTok-Stimme» ist ein Roboter? Falsch gedacht!

Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent, Lucas Zollinger

Sie ist DIE TikTok Stimme, die inzwischen jeder kennt

Die TikTok-Stimme, die kleine Texte in den Videos auf der Plattform vorliest, dürfte den meisten TikTok-Usern bekannt sein. Was die meisten jedoch nicht wissen: Die Stimme ist keine Computer-Stimme, sondern eine echte Person.

Kat Callaghan arbeitet beim kanadischen Radiosender 9.15 The Beat. Eine mikrofontaugliche Stimme hat die Moderatorin also. So tauglich, dass sich TikTok die Stimme der Kanadierin für die integrierte Text-zu-Sprache-Option der App gesichert hat:

