Vergiss für einen Moment die Zeit und schau, wie diese antike Münze gereinigt wird

Wir sind kürzlich auf dieses Video gestossen, in dem eine antike Silbermünze gereinigt wird (fragt nicht, wie und wieso). Es gehört in die Sparte der «seltsam befriedigenden» Dinge. Ihr wisst schon, diese Vorher-Nachher-Bilder, wenn jemand was putzt und so weiter. Auf jeden Fall wollten wir es euch nicht vorenthalten:

Das Tolle an diesem Video ist, dass das Ganze auch noch erklärt wurde. Bei der Münze handelt es sich um einen römischen Silber-Denar aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Auf ihm eingeprägt ist das Konterfei des Kaisers Aulus Vitellius, der (für eine sehr kurze Zeit – weniger als ein Jahr lang) das römische Reich regierte. Zu dieser Zeit waren die Silbermünzen noch sehr rein.

Die Reinheit römischer Silbermünzen im Verlauf der Zeit. Eingekreist ist die Ära von Kaiser Vitellius. Bild: wikimedia commons

Nicht alle Münzen eignen sich

Im Video wird Schritt für Schritt erklärt, wie sich antike Münzen von den Ablagerungen befreien lassen, die sich über die Jahrtausende angesammelt haben. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass sich nicht jedes Exemplar eignet. So seien manche Münzen instabil und könnten durch einen Reinigungsversuch – besonders von unerfahrenen Personen – zerstört werden.

Auch diesen Aureus (Goldmünze) ziert das Abbild von Kaiser Aulus Vitellius. Bild: wikimedia commons

PS: Für alle, die es doch interessiert – auf das Video sind wir spätabends gestossen. Kennt ihr sicher, man liegt im Bett und sollte eigentlich schlafen, doch stattdessen macht man den Deepdive ins Internet, lässt sich treiben und landet an den unerklärlichsten Orten und zieht sich den absolut absurdesten Shit rein. Aber hey, immerhin hat uns das dieses Mal dieses doch sehr informative Video beschert! (lzo)

