TGV steht für «train à grand vitesse», also «Zug mit hoher Geschwindigkeit». Dementsprechend schnell, nämlich mit bis zu 320 Kilometern pro Stunde, sind diese Züge unterwegs.

Die 120 Fahrgäste des Hochgeschwindigkeitszuges wurden evakuiert und mit Bussen in das Zentrum von Tournai gebracht.

Im Stadtteil Béclers der belgischen Stadt Tournai ereignete sich am 27. August ein Unfall, der leicht auch in einer Katastrophe hätte enden können. Ein TGV-Schnellzug, der zwischen der belgischen Hauptstadt Brüssel und dem französischen Lille verkehrte, rammte den Anhänger eines Bauern, der auf einem Bahnübergang liegengeblieben war. Eine Überwachungskamera zeichnete den spektakulären Zusammenstoss auf:

Katastrophaler Unfall: Im Elsass entgleiste am Samstag, 14.11.2015, ein TGV. Bild: REUTERS/Vincent Kessler

Zugunglück bei Strassburg: Fahrt mit TGV endet in Katastrophe

In Warschau versperrten fünf Klimaaktivisten den Eingang zum Nationalstadion, wo Taylor Swift das zweite von drei Konzerten geben sollte.

Die Aktivisten trugen orangefarbene Westen und waren wie typische Taylor-Swift-Fans gekleidet. Sie klebten sich an den Eingang, um auf ihre Botschaft aufmerksam zu machen. Auf Plakaten stand «Wir können uns die Superreichen nicht leisten». Den Klimaaktivist:innen der polnischen «Last Generation» ist der US-Popstar ein Dorn im Auge. Das reichste Prozent der Welt – Milliardäre wie Taylor Swift – sei für genauso viel CO₂-Emissionen verantwortlich wie die reichsten zwei Drittel der Menschheit, so die Demonstranten.