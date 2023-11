Spanien und Belgien kritisieren «wahllose Tötung von Zivilisten» – Israel-Regierung empört

Die Ministerpräsidenten von Spanien und Belgien, Pedro Sánchez und Alexander De Croo, haben bei einem gemeinsamen Besuch in Ägypten das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen sehr scharf kritisiert. «Die wahllose Tötung von Zivilisten, darunter von Tausenden Jungs und Mädchen, ist völlig inakzeptabel», sagte Sánchez am Freitag auf einer Pressekonferenz am Grenzübergang Rafah. Die Kritik löste bei der israelischen Regierung Empörung aus. Auf der Plattform X (vormals Twitter) verurteilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Aussagen der beiden Europäer in aller Schärfe.

Virtueller G20-Gipfel: Putins Worte sind nichts für schwache Nerven

Trotz seines Angriffskrieges in der Ukraine darf Wladimir Putin im Kreis der G20 sprechen. Für den Kreml wird der Auftritt ein politischer Sieg, der in Russland gross inszeniert wird.

Es sind Bilder, die an eine fast vergessene Zeit erinnern – an eine Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wladimir Putin sitzt am Mittwochnachmittag in einem der grossen Konferenzräume im Kreml. Einem dieser in Weiss getauchten Räume, mit einem grossen Tisch in der Mitte und grossen Bildschirmen an der Seite. Der russische Präsident nimmt an einem virtuellen Treffen der G20-Staaten teil, hält vor vielen Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer eine Rede.