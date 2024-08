Video: watson/lucas zollinger

Glück im Unglück: Flugzeug stürzt auf Golfplatz und entgeht haarscharf einer Katastrophe

Ein Kleinflugzeug schlitterte in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien haarscharf an einer Katastrophe vorbei, als es auf einem Golfplatz abstürzte. Eine Person auf dem Rasen wurde nur um wenige Meter verfehlt, wie Überwachungsvideos zeigen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 4. August auf dem «Haggin Oaks Golf Complex». Kurz nach dem Start soll das Triebwerk des Leichtflugzeuges in einer Höhe von etwa 120 Metern ausgefallen sein, berichten lokale Medien. Die Golfanlage liegt in der Einflugschneise des «Sacramento McClellan Airport». Bei der Einpropeller-Maschine handelte es sich um eine Piper PA28 mit dem Kennzeichen N1350G, wie aeroTELEGRAPH berichtet.

Glück im Unglück

Sowohl der Golfer als auch der Pilot kamen mit einem Schrecken davon, wobei Letzterer sich an der Hand verletzte. Die Schäden am Golfplatz sind laut Betreiber überschaubar. So mussten aufgrund von Aufräumarbeiten und Sicherheitsvorkehrungen das Restaurant und der Shop für den Rest des Tages geschlossen bleiben, weil das Flugzeug in die Hauswand gekracht war. Die Golfalage selbst blieb gemäss den regelmässigen Öffnungszeiten in Betrieb, hiess es auf Facebook.

Der Absturz werde nun von der nationalen Luftfahrtsbehörde FAA und dem «National Transportation Safety Board» untersucht, berichtete der Fernsehsender «KCRA». (lzo)

