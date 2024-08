Tragischer Vorfall bei CrossFit Games – Athlet kurz vor Ziel ertrunken

Bei den CrossFit Games in Texas hat sich ein tragischer Vorfall ereignet. Im Marine Creek Lake bei Fort Worth ist ein Athlet ertrunken. Gegen 7 Uhr Ortszeit ging am Donnerstag ein Anruf bei der Polizei ein, die vor Ort war. Ein Athlet, der zuletzt im Wasser gesehen wurde, sei nicht wieder aufgetaucht. Der später als Lazar Dukic aus Serbien identifizierte Mann wurde eine Stunde später aus dem See geborgen und für tot erklärt. Die genauen Umstände des Todes sind noch ungeklärt.

«Wir sind zutiefst betrübt über den tragischen Verlust eines CrossFit-Athleten», erklärte der Bürgermeister von Fort Worth, Mattie Parker, gemäss CBS. Auch CrossFit-CEO Don Faul zeigte sich niedergeschlagen: «Der Verlust schmerzt viele in der Community unseres Sports. Viele liebten und respektierten den Athleten.»

Faul erklärte aber auch, dass dem Wettbewerb wie auch bei anderen CrossFit Games eine umfangreiche Planung, einschliesslich eines dokumentierten Sicherheitsplans mit Personal vor Ort, vorangegangen sei.

Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie der 28-jährige Dukic grosse Probleme hat und sich rund 100 Meter vor dem Ziel kaum über Wasser halten kann. Die 800 Meter Schwimmen folgten am Donnerstag auf einen Lauf von rund 5,6 Kilometern. Den Beobachtern vom Veranstalter entging dies jedoch. Eine Augenzeugin aus dem Publikum erklärte gegenüber CBS, dass sie ebenfalls erst von dem Vorfall erfuhr, als die Polizei die Zuschauerinnen und Zuschauer bat, das Gebiet um den See zu verlassen.

Im Marine Creek Lake fand ein Teil der CrossFit Games statt. Bild: www.imago-images.de

Die restlichen Events der CrossFit Games vom Donnerstag wurde gestrichen. In der Folge wurde jedoch – auch in Rücksprache mit Dukics Familie – entschieden, den Wettkampf am Freitag fortzusetzen.

Die CrossFit Games sind der wichtigste Wettbewerb im CrossFit und werden als ultimativer Test für die Physis eines Menschen angesehen. Jährlich nehmen Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt an diesem Wettbewerb teil. (nih)