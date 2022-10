Junge verschluckt Hundespielzeug – und quietscht aus dem Bauch 😂

So deutlich verurteilen die Vereinten Nationen Putins Annexionen

Die UN-Vollversammlung stimmte am Mittwochabend über Russlands Annexionen in der Ukraine ab. Das Resultat fiel überraschend klar aus. Wer hat wie abgestimmt, was sind die Reaktionen und was heisst das jetzt – eine Übersicht.

Bei der Abstimmung am Mittwoch in New York traten die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen zusammen, die sogenannte UN-Vollversammlung. Thema war die Annexion der ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson durch Russland während des Kriegs. Abgestimmt wurde über eine Resolution gegen Russland, welche die Annexion veruteilen und für ungültig erklären würde.