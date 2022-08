Studie zeigt: Wenn dein Hund dich begrüsst, weint er wohl vor Freude

Die Studienautoren heben hervor, dass Menschenbabys weinen, wenn sie sich schlecht fühlen - was dazu führt, dass Eltern sich in diesem Moment mehr um sie kümmern.

Nicht nur Menschen können bei einem Wiedersehen aus Freude weinen – auch Hunden treiben solche Momente des Glücks Tränen in die Augen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler aus Japan in einer am Montag im Fachmagazin «Current Biology» veröffentlichten Studie.

Wasser auf der Erde stammt laut Studie womöglich von Asteroiden

Wasser könnte seinen Ursprung am Rande unseres Sonnensystems haben und mit Hilfe von Asteroiden auf die Erde gelangt sein. «Asteroiden vom Typ C, die reich an flüchtigen und organischen Stoffen sind, könnten eine der Hauptquellen für das Wasser auf der Erde gewesen sein», heisst es in einer am Montag in der Fachzeitschrift «Nature Astronomy» veröffentlichten Studie.