Jährlich veranstaltet der« American Kennel Club» in den USA den Wettkampf «Fastest Dogs USA». Auf einer Strecke von 100 Yards (umgerechnet etwa 91 Meter) können Hunde verschiedenster Rasse um die Medaillen kämpfen. Der diesjährige Wettkampf hat Mitte September in Kannapolis, North Carolina, stattgefunden.

Wer nicht lacht, ist doof: 28 lustige Fails für das pure Wonnegefühl am Dienstag 😁

Picdump #4 – Wundere dich nicht über das Titelbild, so ist eben der Picdump

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Prämien steigen im Schnitt um 6,6 Prozent – so sieht's in deinem Kanton aus

Jäger schiesst Wolf in Klosters ab

Nein statt Ja: Solothurn korrigiert AHV-Resultat wegen Fehler in Balsthal

Kein Training, verrostete Waffen, blutige Betten – läuft so die russische Mobilmachung?

Ehemaliger Box-Weltmeister will in Krieg ziehen ++ Putin zu Gasleck: «Terroristischer Akt»

Putin und seine nuklearen Drohungen: Was die USA wirklich beunruhigt

TikToker behauptet, er lebe im Jahr 2027 – als letzter Überlebender

Er wachte im Jahr 2027 in einem völlig leeren Krankenhaus in der spanischen Stadt Valencia auf. Er hatte seine Identität vergessen. Als er das Krankenhaus verließ, stellte er fest, dass er der einzige Mensch ist. Keiner mehr auf den Straßen, in den Geschäften oder Restaurants. Niemand.